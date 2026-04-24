blocking situacija
Atmosferska omega nad Europom: Naš meteorolog objasnio o čemu je riječ
Omega ili blocking situacija je pojam koji se u meteorologiji upotrebljava kako bi se na jednostavan način prikazala vremenska situacija u kojoj se zračne mase u umjerenim širinama vrlo sporo premještaju prema istoku.
Oglas
Naziv omega situacija dobila je po sličnosti izobara – linija jednakog tlaka zraka s velikim grčkim slovom omega.
Blocking se najčešće sastoji od tri vremenska sustava dvije ciklone i jedne anticiklone. U normalnim vremenskim prilikama zračne mase premještaju se od zapada prema istoku, međutim ponekad se formira područje visokog tlaka anticiklona koja je nepomična ili vrlo sporo pomična.
Područje visokog tlaka anticiklone djeluje kao brana prepreka koju ciklone obilaze. omega situacija nastaje kad anticiklonu s dvije strane istočne i zapadne okruže ciklone te strujanje oko anticiklone poprima oblik slova omega. Omega situacija je sporo pokretna, a karakteristika strujanje zraka oko anticiklone je sa zapadne strane jako južno strujanje koje donosi i topli vlažni zrak, a s istočne strane jako sjeverno strujanje koje donosi hladni zrak polarnih širina prema jugu.
U središtu omega situacije pod djelovanjem anticiklone je vedro stabilno vrijeme sa slabim vjetrovima.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas