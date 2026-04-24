Atmosferska omega nad Europom: Naš meteorolog objasnio o čemu je riječ

Područje visokog tlaka anticiklone djeluje kao brana prepreka koju ciklone obilaze. omega situacija nastaje kad anticiklonu s dvije strane istočne i zapadne okruže ciklone te strujanje oko anticiklone poprima oblik slova omega. Omega situacija je sporo pokretna, a karakteristika strujanje zraka oko anticiklone je sa zapadne strane jako južno strujanje koje donosi i topli vlažni zrak, a s istočne strane jako sjeverno strujanje koje donosi hladni zrak polarnih širina prema jugu.