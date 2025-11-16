Pred nama izrazito nestabilan tjedan: Pripremite se za naglo zahlađenje i hladne vjetrove

Pred nama je izrazito nestabilan tjedan s naglim zahlađenjem, promjenama vjetra i obilnom kišom, a ponegdje i snijegom — i to već od ponedjeljka. Više pročitajte u prognozi našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka
Sinoptička situacija
Ciklona sa središtem nad zapadnom obalom Europe razdvaja se u dva ciklonalna vrtloga, jedan vrtlog u mlaznoj struji putuje prema sjeveroistoku prema Baltiku a drugi prema jugoistoku nad Sredozemno more.
Nestaabilan hladan zraka prodire preko i oko Alpske prepreke kroz tzv Bečka vrata nad naše krajeve. Prodor hladnog zraka u ponedjeljak će brzo prelaziti preko naših krajeva i uzrokovati pad temperature, promjenu smjera vjetra sa juga na sjeverac te mjestimičnu kišu. Najviše oborina očekujemo u noći na utorak.
Drugi prodor nestabilnog zraka prognoziramo krajem idučeg tjedna a povezan je s razvojem plitke ciklone nad sredozemljem. Ciklona će se brzo premještati po osi Sredozemlja te nad naše krajeve krajem idučeg tjedna donjeti kratkotrajno zatopljenje uz južni vjetar i obilne oborine.
U četvrtak navečer i u petak zahlađenje po visini te je u subotu u planinskim krajevima unutrašnjosti iznad 1200 metara moguća susnježica i snijeg. Na Jadranu grmljavinski pljuskovi uz velike količine kiše osobito na krajnjem jugu Dalmacije.
Vjetar
Na Jadranu će do ponedjeljka puhati jako jugo u utorak će oslabjeti i kratkotrajno skrenuti na buru i tramuntanu, da bi od sredine tjedna opet zapuhalo jugo. Krajem tjedna za vikend uz pad temperature zraka na Jadranu ponovo bura.
Prognoza za sutra
Ukratko prognoza za sutra je oblačno uz kraća sunčana razdoblja na Jadranu povremeno s kišom koja mjestimice može biti obilna. Na Jadranu i u zaobalju biti će i lokalnih grmljavinskih nevera.
Slavonija i Baranja prijepodne pretžno sunčano uz naoblačenje i kišu u drugoj polovini dana.
Prognoziramo vrlo vjetrovito vrijeme uz jak u gorju olujan jugozapadni vjetar. Na moru jako jugo koje će prolazom fronte navečer naglo skrenuti na olujnu buru koja će se sa sjevernog Jadrana brzo širiti prema jugu.
Jutarnja temperatura zraka i na kopnu i na moru od 10 i 15 °C, osim u Slavoniji i Baranji gdje će biti oko 4. Najviša dnevna temperatura od 15 do 20 °C.
Kasno poslijepodne i navečer jak pad temperature zraka za 10 do 15 C, a u gorju iznad 1200 m nadmorske visine kiša će prelaziti u susnježicu i snijeg.
Upozorenje
Zbog brzih promjena vremena osobito vjetra i mogućeg snijega u gorju pratite upozorenja METEOALARMA DHMZ-a.
