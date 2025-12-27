Oglas

mogući odroni

HAK: Vozači, prilagodite vožnju - kolnici vlažni i skliski, ponegdje magla, moguća poledica

author
Hina
|
27. pro. 2025. 08:21
Kolnici su mjestimice vlažni i skliski, ponegdje ima i magle, a zbog niskih temperatura moguća je poledica, posebice na mostovima, nadvožnjacima i vijaduktima u unutrašnjosti, izvijestio je u srijedu Hrvatski autoklub (HAK).

Mogući su odroni.

Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila te na put ne kreću bez zimske opreme.

Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez propisne zimske opreme na pojedinim cestama u Lici i Gorskom kotaru 

U pomorskom prometu nema poteškoća.

Teme
HAK magla stanje na cestama zimski uvjeti

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

