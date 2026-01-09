Ledena kiša okovala je Hrvatsku: Meteorolog objasnio zašto je opasna

Meteorolog Nikola Vikić-Topić objasnio je što je ledena kiša i kako uopće nastaje.
"Bolje bi bilo prehladna kiša ili pothlađena kiša je ona čije su kapljice na temperaturi ispod nula Celzijevih stupnjeva, ali su i dalje u tekućem stanju. U kemiji i fizici bi se to reklo da su pothlađene te kapi. To je vrlo nestabilno stanje, tako da pri najmanjem udarcu o hladno tlo ili izložene predmete dolazi do trenutnog smrzavanja", objasnio je za Dnevnik.hr.
Upravo je u tome, kaže meteorolog, i najveća opasnost ove pojave jer se brzo stvara debeli sloj leda, koji je onda i težak, koji je štetan za promet, infrastrukturu, stabla koja se lako mogu srušiti...
Da bi nastala ledena kiša potrebni su određeni uvjeti u atmosferi
"Oni u našim umjerenim geografskim širinama i nisu tako jako rijetki, javljaju se najčešće zimi kada stiže topla fronta. Treba naglasiti i da gotovo svaka oborina u umjerenim geografskim širinama koja krene padati iz oblaka, prvo pada kao snijeg i onda, koja će oborina doći do tla, ovisi o tome kakav je zrak kroz koji će proći", kaže Vikić-Topić i pojašnjava da ako oborina pada kroz čisti hladni zrak do tla dolazi snijeg, ako je zrak iznad 0 °C pada kiša, ako oborina pada kroz debeli sloj toplog zraka, ali je na tlu ispod nule - past će ledena kiša, a ako pak pada kroz tanki sloj toplog zraka, a dole je hladan zrak - past će ledena zrna.
"Baš mi je danas rekla kolegica da je vidjela i tu oborinu kod Vjesnikovog nebodera. To su male zaleđene kapi kiše koje jako peckaju kad udaraju po licu. Međutim one su manje opasne kad padnu na tlo jer ne stvaraju tako debelu poledicu kao ledena kiša.
Vikić-Topić je upozorio da Hrvatsku i noćas čeka ledena kiša, kao i u subotu. Najveća mogućnost za oborine u subotu je u Dalmaciji i Lici, u kojoj će vrlo vjerojatno padati snijeg. Također, u unutrašnjosti je velika šansa da će padati prehladna kiša i to u prijepodnevnim satima.
