Ledena kiša okovala je Hrvatsku: Meteorolog objasnio zašto je opasna

"Oni u našim umjerenim geografskim širinama i nisu tako jako rijetki, javljaju se najčešće zimi kada stiže topla fronta. Treba naglasiti i da gotovo svaka oborina u umjerenim geografskim širinama koja krene padati iz oblaka, prvo pada kao snijeg i onda, koja će oborina doći do tla, ovisi o tome kakav je zrak kroz koji će proći", kaže Vikić-Topić i pojašnjava da ako oborina pada kroz čisti hladni zrak do tla dolazi snijeg, ako je zrak iznad 0 °C pada kiša, ako oborina pada kroz debeli sloj toplog zraka, ali je na tlu ispod nule - past će ledena kiša, a ako pak pada kroz tanki sloj toplog zraka, a dole je hladan zrak - past će ledena zrna.