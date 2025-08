Vraća se pravo ljeto: Ovim dijelovima još prijeti kiša, a evo gdje će već danas biti vruće

U Gorskoj Hrvatskoj bit će promjenjivog vremena, povremeno s kišom, većinom prijepodne. U obalnim područjima puhat će umjereni sjeverni i sjeveroistočni vjetar, dok će bura biti umjerena do jaka, uz mogućnost olujnih udara, osobito podno Velebita. Jutarnje temperature u ovom dijelu zemlje bit će od 12 do 15 °C, uz obalu od 19 do 22 °C. Najviša dnevna temperatura kretat će se od 20 do 23 °C na kopnu, dok će uz obalu doseći 28 do 30 °C.