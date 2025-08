Vraćaju se temperature preko 30 stupnjeva: Evo kad stižu vrućine i gdje će biti najgore

Dugoročna prognoza DHMZ-a za cijeli tjedan predviđa visoke temperature diljem Hrvatske. Tako se za 10. kolovoza očekuje da će u osječkoj regiji temperatura porasti do 34 stupnja, u Istri do 31, u Zagrebu do 30, u Slavoniji do 32, u Dalmaciji do 31, a u kninskoj i dubrovačkoj regiji do 33 stupnja Celzijevih.