Vratila se zima: Snijeg pada na Sljemenu, temperature će pasti ispod -5

Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević

Pretežno oblačno je u većem dijelu zemlje, u unutrašnjosti pada kiša, u gorju i snijeg. Bijele pahulje tako jutros lepršaju na Sljemenu.

Razvedrilo se na dijelu obale, s tim da na krajnjem jugu ima oborine.

U nastavku ponedjeljka koja pahulja snijega može prolazno zalepršati i u nizinama, s tim da poslijepodne slijedi postupno razvedrvanje. Dojmu hladnoće doprinosit će umjeren do jak vjetar sjevernog smjera. Na moru trenutačno puše umjeren do jak sjeverozapadnjak, no okretat će na buru koja će se proširiti duž cijele obale, što će rezultirati i poteškoćama u prometu. Na snazi je viši stupanj upozorenja putem sustava Meteoalarm.

Utorak će isto biti vjetrovit i još hladniji, osobito u noći i ujutro na kopnu, temperature će biti u minusu, većinom od -4 do 0. No, bit će posvuda većinom sunčano i stabilnije, bura će slabjeti prema kraju dana.

Srijeda će biti još hladnija u noći i ujutro, u gorskim predjelima ispod -5, stoga će biti još veća opasnost od mraza. Posvuda mirnije i pretežno sunčano.

U drugom dijelu tjedna postupno toplije, uz vjetar južnog smjera.

Tek krajem tjedna rast će vjerojatnost za oborinu.

