Vremenska prognoza
Stiže promjena vremena i pad temperature: Evo kada se očekuje stabilizacija
Nestabilan vlažan zrak s Atlantika prodire nad zapadnu Europu, a oslabljena hladna fronta prošla je sjeverno od Alpa. Nad Genovskim zaljevom razvija se plitka ciklona, a njezin oblačni sustav nalazi se nad Italijom i na zapadnoj obali Jadrana.
Približavanje ciklone i njezino produbljavanje uzrokovat će promjenu vremena koja će nastupiti danas navečer i u noći na ponedjeljak. Prva promjena vremena povezana je uz Genovsku ciklonu i osjetit će se uglavnom na Jadranu te u priobalnim planinama. Drugu promjenu vremena uz pad temperatura povezujemo s dubokim ciklonalnim vrtlogom nad Skandinavijom.
Hladna fronta povezana s baltičkom ciklonom trenutačno se proteže od Norveške preko Sjevernog mora do Velike Britanije i Irske. Hladni zrak se premješta prema jugoistoku i prognoziramo utjecaj hladne fronte na vrijeme u našim sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu od utorka. Prodor hladnog zraka obilježit će vrijeme uobičajeno za proljetne hladne prodore, pad temperature, grmljavinski pljuskovi i udari vjetra.
Danas do kraja dana vrijeme će biti sunčano, uz umjeren do jak razvoj dnevne naoblake te je mjestimice u planinskim krajevima unutrašnjosti moguć pokoji pljusak uz rijetku pojavu grmljavine. Temperatura zraka raste te će doseći maksimalne vrijednosti od 22 do 25C. Na Jadranu uz porast naoblake zapuhat će jugo koje će jačati te će navečer na južnom i srednjem Jadranu puhati i brzinom do 70 km/h, na što upozorava i Meteoalarm DHMZ-a. Na Jadranu i uz Jadran u noći na ponedjeljak mjestimice kiša.
Sutra u ponedjeljak promjenljivo oblačno uz mjestimične pljuskove kiše i poslijepodnevnu grmljavinu. Jutarnje temperature zraka od 10 do 14C, a najviše dnevne od 21 do 25C.
U noći od ponedjeljka na utorak promjena vremena zbog pritjecanja nestabilnog vlažnog zraka, prolaz hladne fronte uz grmljavinu, pljuskove te mahovite udare vjetra. Nakon prolaza hladne fronte porast tlaka zraka, zapuhat će sjeverozapadnjak i sjeverac uz pad temperature.
U utorak hladnije uz maksimalne dnevne temperature oko 17C dok će se noćne spuštati do 6 C. Na Jadranu će zapuhati jaka mjestimice olujna bura koja će se brzo širiti sa sjevernog prema južnom Jadranu. U podvelebitskom primorju bura će na mahove biti i olujna.
Od srijede pa do kraja tjedna postupna stabilizacija vremena, ali zadržat će se pravo proljetno vrijeme, promjenljivo oblačno uz umjeren do jak razvoj dnevne naoblake i poslijepodnevne pljuskove.
Temperatura zraka od srijede u manjem porastu. Na Jadranu će bura oslabjeti i zapuhat će vjetrovi dnevne cirkulaciju uz jak maestral na otvorenom moru srednjeg i južnog Jadrana. Temperatura mora je od 15 na sjevernom Jadranu do 17 na jugu Dalmacije.
