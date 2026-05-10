Stiže promjena vremena i pad temperature: Evo kada se očekuje stabilizacija

Danas do kraja dana vrijeme će biti sunčano, uz umjeren do jak razvoj dnevne naoblake te je mjestimice u planinskim krajevima unutrašnjosti moguć pokoji pljusak uz rijetku pojavu grmljavine. Temperatura zraka raste te će doseći maksimalne vrijednosti od 22 do 25C. Na Jadranu uz porast naoblake zapuhat će jugo koje će jačati te će navečer na južnom i srednjem Jadranu puhati i brzinom do 70 km/h, na što upozorava i Meteoalarm DHMZ-a. Na Jadranu i uz Jadran u noći na ponedjeljak mjestimice kiša.