Vremenska prognoza
Izvadite natrag jakne, stiže zahladnjenje, kiša će padati danima
Sunčanije je na zapadu zemlje, dok istok i jug uglavnom prekrivaju oblaci. Lokalno još može pasti malo kiše.
U nastavku subote, uglavnom poslijepodne, lokalno pljuskova može biti u Gorskom kotaru, u Posavini, unutrašnjosti Dalmacije, navečer i na sjeveru zemlje i u središnjim predjelima.
Nedjelja će početi sunčano, no već tijekom prijepodneva s jugozapada će navirati oblaci, pri čemu će kiše i pljuskova biti pretežno duž Jadrana i uz Jadran.
Novi tjedan počet će nestabilno. U ponedjeljak ujutro će kiše i pljuskova biti uglavnom duž Jadrana i uz Jadran, no poslijepodne i šire, u većini krajeva štoviše, lokalno uz grmljavinu.
Od utorka će i osjetno zahladnjeti, kiša i pljuskovi bit će česti, lokalno i izraženiji.
Nestabilno vrijeme, kako trenutačno pokazuju prognostički materijali, zadržat će se barem do kraja tjedna.
