Vremenska prognoza

Izvadite natrag jakne, stiže zahladnjenje, kiša će padati danima

Tea Blažević
09. svi. 2026. 07:39
29.10.2019., Zagreb - Nagli pad temperature u gradu i kisno vrijeme ljude natjeralo da izvade jakne i kisobrane. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL
Sunčanije je na zapadu zemlje, dok istok i jug uglavnom prekrivaju oblaci. Lokalno još može pasti malo kiše.

U nastavku subote, uglavnom poslijepodne, lokalno pljuskova može biti u Gorskom kotaru, u Posavini, unutrašnjosti Dalmacije, navečer i na sjeveru zemlje i u središnjim predjelima.

Nedjelja će početi sunčano, no već tijekom prijepodneva s jugozapada će navirati oblaci, pri čemu će kiše i pljuskova biti pretežno duž Jadrana i uz Jadran.

Novi tjedan počet će nestabilno. U ponedjeljak ujutro će kiše i pljuskova biti uglavnom duž Jadrana i uz Jadran, no poslijepodne i šire, u većini krajeva štoviše, lokalno uz grmljavinu.

Od utorka će i osjetno zahladnjeti, kiša i pljuskovi bit će česti, lokalno i izraženiji.

Nestabilno vrijeme, kako trenutačno pokazuju prognostički materijali, zadržat će se barem do kraja tjedna.

