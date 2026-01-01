Stiže nagla promjena vremena: Nakon juga i kiše slijede bura i snijeg

Danas će vrijeme biti djelomice sunčano, uz porast naoblake sa zapada u poslijepodnevnim satima i kišu na sjevernom i srednjem Jadranu. Uz naoblačenje i kišu u planinama je moguć i slab snijeg. Zapuhat će umjereno do jako jugo i oštro, a u gorju i olujan ugozapadnjak. Najviše dnevne temperature zraka u unutrašnjosti oko 5 a na Jadranu od 10 do 12°C.