Stiže nagla promjena vremena: Nakon juga i kiše slijede bura i snijeg
Danas će vrijeme biti djelomice sunčano, uz porast naoblake sa zapada u poslijepodnevnim satima i kišu na sjevernom i srednjem Jadranu. Uz naoblačenje i kišu u planinama je moguć i slab snijeg.
Anticiklona pruža greben sa zapadne Europe nad naše krajeve te je vrijeme stabilno, vedro i hladno primjereno godišnjem dobu. Ciklonalni poremećaj s nestabilnim hladnim atlantskim zrakom stacionira nad Skandinavijom i Baltikom i sporo se premješta prema jugoistoku.
Drugi ciklonalni poremećaj nalazi e pred zapadnom obalom Europe i kroz Gibraltar se sporo premješta nad zapadno Sredozemlje i postupno donosi topli afrički zrak koji će do kraja tjedna utjecati na vrijeme u našim krajevima i donijeti zatopljenje, jugo i kišu nad naše krajeve.
Nakon kratkotrajnog zatopljenja povezanog s premještanjem ciklone po osi Sredozemnog mora već idući tjedan dolazimo pod dominantan utjecaj ciklone s Baltika na čijoj stražnjoj zapadnoj strani prodire hladan polarni zrak prema jugu.
U noći od nedjelje na ponedjeljak hladan zrak sa sjevera popunit će Panonsku nizinu, a dolaskom do planinske prepreke Dinarida prema moru će se kao bura spuštati prema Jadranu.
Kraj tjedna obilježit će mjestimična kiša, osobito na Jadranu gdje su moguće i lokalni grmljavinski pljuskovi, a snježna granica će se od nedjelje spuštati tako da je snijeg moguć u unutrašnjosti, a s burom u ponedjeljak i utorak koja pahulja doprijet će i do mora.
Vjetar će brzo mijenjati smjer, nakon juga i oštrog koje će puhati do nedjelje u ponedjeljak jaka mjestimice olujna bura.
Danas će vrijeme biti djelomice sunčano, uz porast naoblake sa zapada u poslijepodnevnim satima i kišu na sjevernom i srednjem Jadranu. Uz naoblačenje i kišu u planinama je moguć i slab snijeg. Zapuhat će umjereno do jako jugo i oštro, a u gorju i olujan ugozapadnjak. Najviše dnevne temperature zraka u unutrašnjosti oko 5 a na Jadranu od 10 do 12°C.
Sutra u petak toplije, pretežno oblačno mjestimice s kišom, na Jadranu i pljuskovima s grmljavinom. Samo u višem gorju mjestimice susnježica i snijeg. Puhat će umjereno i jako jugo uz visoke valove te je mjestimice uz plimu moguće plavljenja obala. Jutarnje temperature zraka u unutrašnjosti od 0 do 4, na Jadranu između 4 i 8. Najviše dnevne temperature zraka u unutrašnjosti oko 8 a na Jadranu od 12 do 16°C.
