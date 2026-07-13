Vremenska prognoza
Na Jadranu opasnost od vrućine, u unutrašnjosti česti pljuskovi
Pretežno sunčano je jutros diljem Hrvatske, a tako će uglavnom i ostati u nastavku ponedjeljka. Poslijepodne su lokalno mogući pljuskovi uglavnom na istoku unutrašnjosti.
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Utorak donosi poslijepodnevne pljuskove šire u unutrašnjosti.
Srijeda će također biti nestabilna, lokalno će poslijepodne biti pljuskova, pretežno u kopnenim krajevima. Na moru vruće, a i noći će biti sve toplije, stoga će postojati opasnost od toplinskog vala po zdravlje ljudi.
Četvrtak isto donosi česte poslijepodnevne nestabilnosti, uglavnom u unutrašnjosti.
U petak će biti uglavnom suho, no vikend donosi jače pogoršanje. Potkraj subote i na prijelazu sa subote na nedjelju lokalno su mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Malo će osvježiti za vikend.
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