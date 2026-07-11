Meteorolog N1 objašnjava "najpodmukliji vremenski ekstrem"

Važno je shvatiti da suša nije izdvojena pojava, nego dio istog mehanizma koji proizvodi i oluje. Što je zrak topliji, to može sadržavati više vlage, a što više vlage nosi, to su potencijalne oborine i nevremena intenzivniji kada se energija oslobodi. Hrvatska tako ulazi u režim vremenskih oscilacija u kojem sušna razdoblja i ekstremne oborine sve češće slijede jedno drugo.