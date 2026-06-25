Vremenska prognoza
Vrhunac toplinskog vala tek stiže: DHMZ upalio upozorenja za tri regije, evo kada možemo očekivati promjenu
Donosimo prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.
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Toplinski val sa zapada Europe premješta se sporo prema istoku. Glavnina toplog suhog stabilnog zraka doći će nad naše krajeve krajem tjedna uzrokujući postupan porast temperature zraka do predviđenih maksimalnih vrijednosti koje u nedjelju mogu doseći i lipanjske rekordne vrijednosti osobito u Dalmaciji i dalmatinskoj zagori.
Meteoalarm DHMZ-a proglasio je od sutra pa do kraja tjedna vrlo veliku opasnost od toplinskog vala za dubrovačko, splitsko i riječko područje uz prognozirane minimalne temperature zraka iznad 26C, a najviše dnevne iznad 36 C. Uz visoke temperature zraka u podvelebitskom primorju upozorenje je i na pojačanu buru s udarima do vjetra do 75 km/h. U ostalim krajevima unutrašnjosti opasnost od toplinskog vala je umjerena i velika.
Danas će vrijeme biti sunčano, vruće i vrlo vruće. Slab razvoj dnevne naoblake moguć je još u Baranji te na jugu Dalmacije. Na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura koja će tijekom dana skrenuti na maestral, a navečer i u noći na petak ponovno okrenuti na buru.
Od sutra pa do kraja vikenda, a i lipnja sunčano i vruće. Jutarnje temperature u unutrašnjosti oko 21C, a na Jadranu od 24 do 28C. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti i na Jadranu od 35 do 38C, a mjestimice u dalmatinskoj zagori i do 40C. Puhat će slab sjeverac i sjeverozapadnjak, a na Jadranu umjeren do poslijepodne jak maestral. Temperatura mora je od 24 do 27oC, a ultravioletni indeks visok i vrlo visok. Promjena vremena uz jak pad temperatura zraka, pojačan vjetar i grmljavinske pljuskove prognoziramo za prve dane srpnja.
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