Vrhunac toplinskog vala tek stiže: DHMZ upalio upozorenja za tri regije, evo kada možemo očekivati promjenu

Od sutra pa do kraja vikenda, a i lipnja sunčano i vruće. Jutarnje temperature u unutrašnjosti oko 21C, a na Jadranu od 24 do 28C. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti i na Jadranu od 35 do 38C, a mjestimice u dalmatinskoj zagori i do 40C. Puhat će slab sjeverac i sjeverozapadnjak, a na Jadranu umjeren do poslijepodne jak maestral. Temperatura mora je od 24 do 27oC, a ultravioletni indeks visok i vrlo visok. Promjena vremena uz jak pad temperatura zraka, pojačan vjetar i grmljavinske pljuskove prognoziramo za prve dane srpnja.