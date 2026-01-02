Novi poremećaj polarnog vrtloga u Europi: Stiže li nam prava zima?

Prema najnovijim analizama, polarni vrtlog trenutačno pokušava povratiti snagu. Počinje izgledati jače, no još uvijek je prisutno područje visokog tlaka, sa slabim valom zagrijavanja u vanjskim slojevima. Prognoze ukazuju na porast snage polarnog vrtloga u idućih nekoliko dana, a do novog slabljenja i poremećaja moglo bi doći u drugom tjednu siječnja. To je, naime, povezano s valom stratosferskog zagrijavanja. Poremećaj polarnog vrtloga zatim omogućuje hladnom zraku da se slobodnije širi iz polarnih regija, pokrivajući Sjedinjene Države i Europu. Hladniji zrak u tom se periodu očekuje nad sjevernim dijelovima Europe. U drugoj polovici siječnja, jezgra polarnog vrtloga trebala bi biti nad istočnom Kanadom. Anomalija niskog tlaka tada će se protezati i prema Europi. Temperaturna prognoza za taj period pokazuje hladniji zrak koji pokriva veći dio kontinenta.