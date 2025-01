Temperature kao da je proljeće, ali dolazi zahlađenje: Evo kad bi moglo biti snijega

Podijeli :

Unsplash / Ilustracija

Središte duboke ciklone Éyowin prelazi preko Irske i premješta se nad Veliku Britaniju te putuje prema Sjevernom moru.

Povezana je s orkanskim vjetrovima brzine do 125 km/h i pljuskovima kiše. Nad naše krajeve premjestila se manja količina nestabilnog vlažnog toplog zraka sa Sredozemlja i sjeverne Afrike i kao plitka ciklona s oslabljenom toplom frontom premješta se preko Jadrana prema istoku.

Vrijeme će danas biti pretežno oblačno s poveremenom kišom. Veće količine oborine prognoziramo na srednjem i južnom Jadranu. Poslijepodne i navečer prestanak oborina i djelomično razvedravanje proširit će se sa zapada nad cijelu zemlju.

Temperature zraka iznad prosjeka za ovo doba godine. U unutrašnjosti od osam do 11, a na Jadranu oko 15 stupnjeva. Na Jadranu će jugo oslabjeti na sjevernom te na srednjem skrenuti u sjeverozapadnjak i tramuntanu.

U subotu i nedjelju promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla.

Puhat će slabo jugo u pojačanju krajem dana. Jutarnje temperature u unutrašnjosti ok od četiri do sedam, na Jadranu oko deset. Najviše dnevne temperature zraka u unutrašnjosti na Jadranu od 11 do 16 stupnjeva.

U nedjelju navečer i u noći na ponedjeljak naoblačenje sa zapada, uz kišu u Istri, na Kvarneru i Gorskom kotaru.

Prva polovica idućeg tjedna u unutrašnjosti promjenjivo oblačno i uglavnom suho, na Jadranu te Lici i Gorskom kotaru više oblaka uz povremenu kišu i jugo. Temperature zraka i dalje iznad prosjeka za doba godine.

Manji ugriz zime, uz snijeg u planinskim krajevima i buru na Jadranu, prema sad dostupnim prognostičkim materijalima očekuje se početkom veljače.

