Tri turista su poginula, a još nekoliko je ozlijeđeno u nedjelju poslijepodne nakon što su ih ogromni valovi povukli pod vodu
Tragični incident dogodio se oko 16 sati u nedjelju poslijepodne na prirodnom bazenu poznatom kao Crab Island Pool, koji se kolokvijalno naziva i prirodni bazen Los Gigantes, na zapadnoj obali Tenerifa.
Svi ušli u područje koje je bilo proglašeno zabranjenim
Emilio Navarro, gradonačelnik općine Santiago del Teide naveo je da su svi ušli u područje koje je bilo proglašeno zabranjenim zbog opasnih uvjeta na moru, pri čemu je bilo izdano predupozorenje koje je upozoravalo stanovnike i posjetitelje na udare plime i velike valove, posebno na sjeveru i zapadu Tenerifa.
Vlasti na otoku još nisu službeno objavile nacionalnosti žrtava, ali navode da su poginula dva muškarca, od kojih je jedan imao 35 godina, te žena od 55 godina. Navode i da je još jedna žena na mjestu događaja doživjela srčani zastoj, ali je reanimirana i zračnom ambulantom prevezena u bolnicu.
"Ponekad je nemoguće natjerati ljude da shvate opasnosti oceana. Traka se u nekim slučajevima mora mijenjati nekoliko puta dnevno jer je ljudi trgaju, a neki čak vrijeđaju policiju jer ne žele otići.”, kazao je Navarro.
