Što više alkohola majka popije, to se alkohol dulje i zadržava u mlijeku. Tako alkohol iz tri pića može u mlijeku ostati i do osam sati. To će ovisiti i o tome koliko je brzo alkohol konzumiran, koliko piće sadrži alkohola, je li konzumiran uz hranu, a ulogu će imati i tjelesna težina majke.