Pojam andropauza nije istoznačan s menopauzom, ali je vrlo sličan. Kada muškarci dođu u određenu dob mogu osjećati promjene koje su, ako se radi o andropauzi, uzrokovane smanjenjem muških hormona - testosterona. Ne svi, ali neki muškarci kada se nađu između 40. i 55. godine uđu u andropauzu.

Kod žena u menopauzi dolazi do očitog znaka da je nastupila ova promjena, a to je gubitak mjesečnice. Uz to dolazi i do smanjenja ženskih hormona, odnosno estrogena. Kod muškaraca dolazi do smanjenja testosterona, a posljedice manjka hormona slične su kao i kod žena.

Što je točno andropauza?

Kada kod muškaraca u starijoj dobi dođe do pada razine hormona, to se događa puno postupnije nego kod žena i može trajati desetak godina.

Starenjem se smanjuje produkcija androgena, odnosno muških spolnih hormona što ukazuje na smanjenu funkciju testisa, odnosno hipogonadizam.

Simptomi kod svake osobe mogu biti drugačiji, a u nekim slučajevima muškarci u andropauzi zbog jakosti simptoma moraju potražiti i medicinsku pomoć. Određene stvari poput alkohola, lijekova, pretilosti, infekcije, ozljede, operativnog zahvata kao i psihološkog stresa mogu doprinijeti nastanku andropauze.

Simptomi andropauze

Iako prevladava mišljenje da su valovi vrućine ‘rezervirani’ samo za žene u menopauzi, to nije istina. Upravo su valovi vrućine (valunzi), jedan od simptoma muške menopauze, odnosno andropauze.

U simptome spadaju još i:

– ispadanje kose

– smanjenje razine energije

– nedostatak snage ili smanjenje snage

– bolovi u zglobovima i mišićima

– smanjen libido i manja seksualna želja

– smanjena erekcija

– povećanje grudi i trbuha

– lošije pamćenje

– nesanica

– promjene raspoloženja i moguća pojava depresije

Da se utvrdi da je stvarno riječ o andropauzi potrebno je napraviti pretragu hormona u krvi te je potrebno isključiti određene bolesti kao i nuspojave uzimanja lijekova koji imaju slične simptome kao andropauza.

Liječenje andropauze

Liječenje se uglavnom bazira na smanjenju simptoma koji nekada mogu biti toliko jaki da je potrebna i medicinska pomoć. No danas su sve više dostupne metode koje uključuju korištenje hormona kao oblik liječenja andropauze.

Valja napomenuti da se terapija hormonima izdaje isključivo osobama koje imaju dijagnosticiranu andropauzu. Tada mogu hormone unositi preko injekcije u mišić, gelova za kožu te u obliku pripravaka za primjenu kroz usta.

Liječenje hormonima sa sobom donosi i određene rizike. Neki od njih su poticanje rasta već postojećeg raka prostate, porast mase prostate, problem s prevelikim brojem krvnih stanica te poticanje nastanka raka dojke. Zato se liječenje hormonima redovito i detaljno prati od strane liječnika.

Zaključak

Andropauza je proces koji se događa kod nekih muškaraca, a slična je menopauzi kod žena. Ima određene simptome, a liječenje se može izvesti hormonalnom terapijom koja svakako, u kontroliranim uvjetima, ima svoje dobrobiti, odnosno smanjuje i ublažava ili skoro u potpunosti uklanja simptome andropauze.

