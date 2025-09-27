Ne, nije vino
Crveno piće koje čisti arterije pomaže u prevenciji većine srčanih problema
Sok od nara prepun je zdravstvenih dobrobiti zahvaljujući visokom sadržaju antioksidansa. Evo kako može pomoći u otčepljivanju arterija i poboljšanju zdravlja srca.
Istraživanja su otkrila da rubinski crveno piće može pomoći u čišćenju arterija i pomoći kod drugih srčanih tegoba. Sok od nara, poznat po svom kiselkastom okusu i živopisnoj boji, nije samo ukusan već i pun zdravstvenih prednosti zahvaljujući visokom udjelu antioksidansa, piše Express.
Ti antioksidansi mogu pomoći u zaštiti “lošeg” LDL kolesterola od daljnjih oštećenja i potencijalno spriječiti nakupljanje plaka. Prekomjeran plak u arterijama zabrinjava jer ih sužava i ukrućuje, ograničavajući protok krvi i povećavajući rizik od ozbiljnih zdravstvenih problema poput srčanog i moždanog udara. Plak se također može raspuknuti, što dovodi do stvaranja krvnih ugrušaka koji blokiraju protok krvi.
Znanstvenici predlažu da nar može biti jedno od sredstava u borbi protiv kardiovaskularnih bolesti, uz zdravu prehranu, tjelesnu težinu i životni stil. Plod i njegov sok mogu pomoći u smanjenju oksidativnog stresa, potaknuti dušični oksid i zaustaviti oksidaciju potencijalno štetnog LDL (lipoproteina niske gustoće) kolesterola.
Dušični oksid je koristan za tijelo jer igra ključnu ulogu u održavanju zdravog kardiovaskularnog sustava, reguliranju krvnog tlaka i poboljšanju cirkulacije krvi prema različitim organima i tkivima. U međuvremenu, zaustavljanje oksidacije LDL kolesterola pozitivno je jer oksidirani LDL može dovesti do upale i nakupljanja plaka u arterijama, navodi Daily Record.
Zašto je nar koristan za vaše zdravlje?
Nara je pun antioksidansa, uključujući tanine, flavonoide i antocijanine, koji se bore protiv slobodnih radikala i štite stanice od oštećenja. Ti antioksidansi mogu pomoći u sprječavanju i popravljanju oštećenja DNK, potencijalno smanjujući rizik od raka.
Nar može pomoći u sprječavanju zadebljanja arterija i nakupljanja plaka, potičući zdrav protok krvi. Također može pomoći u snižavanju krvnog tlaka, što je ključan čimbenik u očuvanju zdravlja srca.
Ovo voće puno je spojeva koji mogu smanjiti upalu u cijelom tijelu. To ga čini dobrim izborom za osobe s upalnim stanjima ili one koji žele smanjiti opću razinu upale.
Nar nije samo ukusan; također obiluje zdravstvenim blagodatima. Može povećati izdržljivost tijekom tjelovježbe i pomoći u oporavku nakon nje.
Može čak pomoći u sprječavanju propadanja kostiju. Neka istraživanja sugeriraju da ovo voće može poboljšati pamćenje i kognitivne sposobnosti. Osim toga, bogato je vlaknima, što je izvrsno za probavu i zdravlje crijeva.
Oprez prije nego što uvedete nar u prehranu
Prije nego što počnete redovito konzumirati nar, treba imati na umu nekoliko stvari. Najprije se posavjetujte s liječnikom ako imate nizak krvni tlak ili uzimate lijekove za visoki tlak.
Ovo voće treba smatrati potporom, a ne zamjenom za propisane medicinske tretmane kod stanja poput visokog kolesterola ili ateroskleroze.
Ovo upozorenje odnosi se i na osobe koje uzimaju lijekove povezane sa srcem ili lijekove za regulaciju kolesterola. Nar može usporiti sposobnost jetre da preradi određene lijekove, uključujući statine koji se koriste za smanjenje kolesterola.
Također može potencijalno ometati djelovanje lijeka protiv zgrušavanja krvi varfarina, smanjujući njegovu učinkovitost i povećavajući rizik od stvaranja ugrušaka. Stoga je uvijek mudro potražiti savjet stručnjaka prije nego što nar ili sok od nara uvrstite u svoju redovnu prehranu.
Sok od nara pun je šećera, što može povećati unos kalorija i potencijalno umanjiti neke njegove dobrobiti za srce — umjerenost je ključ. Kako biste zaštitili svoje zdravlje, važno je osigurati da se sok od nara uklapa u vašu trenutnu prehranu prije nego što ga redovito dodajete svom režimu.
