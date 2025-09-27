Crveno piće koje čisti arterije pomaže u prevenciji većine srčanih problema

Ti antioksidansi mogu pomoći u zaštiti “lošeg” LDL kolesterola od daljnjih oštećenja i potencijalno spriječiti nakupljanje plaka. Prekomjeran plak u arterijama zabrinjava jer ih sužava i ukrućuje, ograničavajući protok krvi i povećavajući rizik od ozbiljnih zdravstvenih problema poput srčanog i moždanog udara. Plak se također može raspuknuti, što dovodi do stvaranja krvnih ugrušaka koji blokiraju protok krvi.