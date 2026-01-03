Kako prepoznati kašljete li zbog gripe ili koronavirusa?

Hitno se savjetuje kontaktirati liječnika ako postoji zabrinutost zbog simptoma covida ili ako nije jasno kako postupiti, ako se simptomi pogoršavaju ili ne prolaze, ako se pojave dodatni znakovi bolesti poput osipa, gubitka apetita ili opće slabosti, ako visoka temperatura traje pet dana ili dulje ili se ne snižava uz paracetamol, ako dijete mlađe od tri mjeseca ima temperaturu od 38 stupnjeva Celzija ili višu, ako dijete u dobi od tri do šest mjeseci ima temperaturu od 39 stupnjeva Celzija ili višu, kao i u slučaju da osoba ili dijete imaju simptome gripe te pripadaju rizičnoj skupini, poput starijih od 65 godina, trudnica, osoba s kroničnim bolestima ili oslabljenim imunitetom, ili ako se simptomi ne poboljšaju nakon sedam dana.