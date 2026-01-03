Kako prepoznati kašljete li zbog gripe ili koronavirusa?

Određena vrsta kašlja može ukazivati na to radi li se o covidu ili gripi tijekom zimskih mjeseci. Prema saznanjima liječnika, postoje načini na koje se ta dva oboljenja mogu razlikovati.
U hladnijem dijelu godine češće se pojavljuju prehlada, respiratorni sincicijski virus (RSV), COVID-19 i gripa. Razlog tomu je što se neki virusi lakše šire na nižim temperaturama, kao i činjenica da ljudi u tom razdoblju više vremena provode u zatvorenim prostorima s drugima.
Zbog preklapanja simptoma često je teško sa sigurnošću utvrditi o kojoj je bolesti riječ. Povišena tjelesna temperatura, grlobolja, osjećaj umora ili iscrpljenosti, glavobolja, proljev, mučnina ili povraćanje te gubitak apetita simptomi su koji se mogu javiti i kod covida i kod gripe.
Kod prehlade je kašalj obično blag
Obje bolesti mogu uzrokovati i kašalj, no upravo u njegovim karakteristikama može se pronaći razlika. Kod gripe se često javlja suh kašalj koji se može pojaviti vrlo naglo. S druge strane, kod covida se najčešće radi o novom, neprekidnom kašlju, što podrazumijeva učestalo kašljanje dulje od jednog sata ili tri ili više epizoda kašlja unutar 24 sata.
Takvo tumačenje potvrđuje i dr. Rupa Parmar, liječnica obiteljske medicine i medicinska direktorica u ustanovi Midland Health, koja je ranije za The Mirror izjavila da je kod prehlade kašalj obično blag, dok je kod gripe suh. Prema njezinim riječima, kod covida je kašalj suh i kontinuiran, a mnogi oboljeli kašlju dulje od sat vremena ili imaju više napadaja kašlja tijekom dana.
Razlike između covida i gripe ne svode se samo na kašalj. Gubitak ili promjena osjeta njuha i okusa često se prijavljuju kod covida, dok su znatno rjeđi kod gripe. Također, otežano disanje navodi se kao simptom covida, ali ne i gripe, iako se može pojaviti u slučajevima teškog oblika gripe.
U slučaju pojave simptoma covida ili gripe, savjetuje se ostanak kod kuće i izbjegavanje kontakta s drugim ljudima ako osoba ili dijete imaju povišenu temperaturu ili se ne osjećaju dovoljno dobro za odlazak na posao, u školu, vrtić ili obavljanje uobičajenih aktivnosti. Povratak svakodnevnim obvezama preporučuje se tek kada se stanje poboljša i kada nema povišene temperature.
Hitno se savjetuje kontaktirati liječnika ako postoji zabrinutost zbog simptoma covida ili ako nije jasno kako postupiti, ako se simptomi pogoršavaju ili ne prolaze, ako se pojave dodatni znakovi bolesti poput osipa, gubitka apetita ili opće slabosti, ako visoka temperatura traje pet dana ili dulje ili se ne snižava uz paracetamol, ako dijete mlađe od tri mjeseca ima temperaturu od 38 stupnjeva Celzija ili višu, ako dijete u dobi od tri do šest mjeseci ima temperaturu od 39 stupnjeva Celzija ili višu, kao i u slučaju da osoba ili dijete imaju simptome gripe te pripadaju rizičnoj skupini, poput starijih od 65 godina, trudnica, osoba s kroničnim bolestima ili oslabljenim imunitetom, ili ako se simptomi ne poboljšaju nakon sedam dana.
