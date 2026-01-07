Bolnice pod opsadom
Rastu teški slučajevi gripe: U dva tjedna broj hospitaliziranih narastao za 115 posto
Broj hospitaliziranih i pacijenata na intenzivnoj njezi naglo je porastao već u prvom tjednu 2026. godine.
Prvi tjedan nove godine donio je nagli skok broja hospitalizacija zbog gripe, pokazuju najnoviji podaci iz zdravstvenih ustanova. Tijekom 1. tjedna 2026. godine na bolničko liječenje primljeno je ukupno 1.356 oboljelih, od kojih je 101 zahtijevao skrb na jedinici intenzivnog liječenja (JIL), navodi najnovije izvješće Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ).
Za usporedbu, u zadnjem tjednu prošle godine, 52. tjednu 2025., hospitalizirano je 950 osoba, a na JIL-u je bilo 45 pacijenata. To znači da je samo u jednom tjednu broj hospitalizacija povećan za 406 osoba, što predstavlja rast od oko 43 posto. Broj pacijenata na intenzivnoj njezi gotovo se udvostručio – povećanje od 124 posto, odnosno 56 osoba više nego tjedan ranije.
Ako se trend promatra još dalje unatrag, u 51. tjednu 2025. hospitalizirano je ukupno 630 oboljelih, dok je na JIL-u bilo 24 pacijenta. U odnosu na 1. tjedan 2026., to je rast hospitalizacija za čak 115 posto, odnosno 726 osoba više, dok je broj pacijenata na intenzivnoj njezi povećan za čak 320 posto – s 24 na 101 osobu, piše Jutarnji.
Devet preminulih
Trend pokazuje da se sezona gripe u ovom razdoblju iznimno intenzivno zahuktala. Povećanje broja pacijenata na JIL-u naglašava da su slučajevi u prvom tjednu 2026. bili teži, što može biti posljedica kombinacije više zaraznih sojeva, snižene razine imuniteta populacije ili smanjenog broja cijepljenih.
Stručnjaci ističu kako ovakav nagli porast hospitalizacija signalizira važnost pravovremenog cijepljenja protiv gripe i pridržavanja osnovnih mjera prevencije, posebno u ranjivim skupinama poput starijih osoba i kroničnih bolesnika.
Gripa je ove sezone uzela i devet života, a u zadnjem zabilježenom tjednu preminule su od gripe ili njezinih komplikacija četiri osobe.
Ovi podaci o povećanom broju hospitalizacija u neskladu su s brojem prijavljenih slučajeva, koji prema podacima koje je zaprimio Hrvatski zavod za javno zdravstvo upućuju na to da broj oboljelih opada. Naime, zaključno s 4. siječnja 2026. godine pristiglo je 33.945 prijava oboljelih od gripe, od čega je 4.174 prijave zaprimljeno u posljednjem tjednu, dok je tjedan ranije ta brojka bila 5.051, a tjedan dana prije bilježilo se gotovo deset i pol tisuća oboljelih u tjedan dana. Ipak, iz HZJZ-a napominju kako je manji broj zaprimljenih prijava oboljelih od gripe u zadnja dva tjedna vjerojatno povezan s manjim brojem radnih dana u prethodnom tjednu, a ne sa stvarnim padom broja oboljelih.
Gripa je stigla dva mjeseca ranije
Inače, prijave gripe zaprimljene su iz svih županija, pri čemu se u 1. tjednu najveća stopa prijava gripe na 100.000 stanovnika bilježi u Požeško-slavonskoj županiji.
Među pristiglim prijavama gripe stopa incidencije uobičajeno je najveća u djece predškolske i školske dobi, a najniža u osoba u dobi od 65 godina i više.
Da je ova sezona gripe, osim što je prilično snažna, i neobična, govori podatak da je stigla gotovo dva mjeseca ranije nego što je to uobičajeno.
- Primjerice, od mjeseca listopada zaprimljeno je 33.945 prijava, u odnosu na 1.234 prijave lanjske sezone. U tom razdoblju zbog gripe je na bolničko liječenje zaprimljeno ukupno 1.356 oboljelih, od kojih 101 na jedinici intenzivnog liječenja. Lanjske sezone u isto je vrijeme zbog gripe hospitalizirano ukupno 152 oboljelih, od kojih 7 u jedinici intenzivnog liječenja - navode u HZJZ-u.
