Rastu teški slučajevi gripe: U dva tjedna broj hospitaliziranih narastao za 115 posto

Ovi podaci o povećanom broju hospitalizacija u neskladu su s brojem prijavljenih slučajeva, koji prema podacima koje je zaprimio Hrvatski zavod za javno zdravstvo upućuju na to da broj oboljelih opada. Naime, zaključno s 4. siječnja 2026. godine pristiglo je 33.945 prijava oboljelih od gripe, od čega je 4.174 prijave zaprimljeno u posljednjem tjednu, dok je tjedan ranije ta brojka bila 5.051, a tjedan dana prije bilježilo se gotovo deset i pol tisuća oboljelih u tjedan dana. Ipak, iz HZJZ-a napominju kako je manji broj zaprimljenih prijava oboljelih od gripe u zadnja dva tjedna vjerojatno povezan s manjim brojem radnih dana u prethodnom tjednu, a ne sa stvarnim padom broja oboljelih.