Pronađeno antitijelo: Nova nada u borbi protiv AIDS-a?

„Snažan“ u ovom kontekstu znači: čak i kada se mala količina antitijela primijeni na zaražene stanice, učinak je vrlo izražen. To je važno ako bi se otkriće iz Kölna jednog dana pretvorilo u lijek koji bi se davao injekcijom. Jer može se primijeniti samo ograničena količina – a davanje 20 injekcija ne bi bilo samo neugodno, već bi i proizvodnja lijeka bila vrlo skupa, objašnjava Klein.