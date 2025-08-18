Kako liječiti ječmenac na oku?

Zanimljivo je da se ječmenac može pojaviti kod ljudi svih dobnih skupina i podjednako pogađa muškarce i žene. Međutim, neki ljudi imaju veći rizik od razvoja ove upale, osobito dijabetičari . Ako primijetite da vam se ječmenac javlja više puta tijekom godine, bilo bi dobro provjeriti razinu glukoze u krvi.