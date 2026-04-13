Osjećate se umorno bez razloga? Evo što vam tijelo pokušava reći

Koliko ste se puta probudili umorni, iako ste prespavali cijelu noć? Možda ste proveli dan bez većih obaveza, a ipak ste se osjećali iscrpljeno kao da ste satima nosili teret.
Taj osjećaj nije rijedak i često nema nikakve veze s fizičkim naporom. Umor ne dolazi uvijek iz tijela, vrlo često dolazi iz uma, emocija i stresa koji se nakuplja iz dana u dan.
U vremenu kad ste stalno bombardirani informacijama, odgovornostima i unutarnjim pritiskom da budete produktivni, nije neobično osjećati se iscrpljeno čak i kada "ne radite ništa", piše Klix.ba.
Kada um previše radi
Iako mislite da se odmarate dok ležite gledajući seriju, vaš mozak često ne prestaje raditi. Razmišljanje o obvezama, analiziranje razgovora, briga o budućnosti i unutarnji nemir mogu potrošiti više energije nego fizički rad.
Mnogi ljudi nisu svjesni koliko ih iscrpljuju misli koje im stalno prolaze u pozadini.
Reakcija tijela na stres
Stres ne mora uvijek biti očit. Čak i kada nemate konkretan razlog za brigu, tijelo može biti u pripravnosti.
U takvim trenucima luče se hormoni stresa poput adrenalina i kortizola, koji dugoročno mogu uzrokovati osjećaj iscrpljenosti, težine u tijelu i nedostatka energije. Zbog toga se često osjećate umorno čak i nakon "mirnog" dana.
Emocije koje crpe energiju
Ponekad vas ne umara posao, već ono što nosite u sebi. Potisnuta tuga, briga, strah ili tjeskoba mogu biti nevidljivi, iscrpljujući teret. Tijelo često reagira prije nego što sebi priznate da ste pod pritiskom.
Kako vratiti energiju
Pravi odmor nije uvijek samo san. Ponekad je potreban mir, koji će se postići kratkom šetnjom, vremenom bez mobitela, kvalitetnim snom, laganom rutinom, razgovorom s bliskom osobom ili jednostavno s nekoliko minuta provedenih u tišini.
Ponekad vam tijelo ne govori da ste lijeni, već da ste predugo pod stresom.
