Rak jednjaka: Kako ga prepoznati i na koji način se liječi ova teška bolest?

Jednjak je dugačka, šuplja cijev koja ide od grla do trbuha. Sam rak jednjaka najčešće počinje u stanicama koje se nalaze u unutrašnjosti jednjaka. Ovaj rak se javlja bez simptoma, dok se simptomi pojavljuju tek kada je bolest napredovala. Tretira se uklanjanjem stanica raka, kemoterapijom, zračenjem ili imunoterapijom.

Rak jednjaka je češći kod muškaraca, a javlja se na stanicama u unutrašnjosti ovog organa.

Što je rak jednjaka?

Do raka jednjaka dolazi kada se kancerogene stanice u jednjaku razmnože i stvore tumore. Postoje dvije vrste raka jednjaka. To su adenokarcinom i karcinom pločastih stanica jednjaka.

Adenokarcinom jednjaka nastaje u tkivima koja proizvode sluz koja pomaže pri gutanju i obično zahvaća donji dio jednjaka.

Karcinom pločastih stanica jednjaka počinje u pločastim stanicama koje obavijaju jednjak. On najviše utječe na gornji i srednji dio jednjaka.

Simptomi raka jednjaka

Na samom početku rak jednjaka nema simptoma. Prvi simptom koji se javlja je problem s gutanjem.

Osim toga, javljaju se i:

žgaravica

gubitak kilograma

bol u prsima

kašalj koji ne prestaje

promuklost

bolovi u grlu, leđima ili između lopatica

povraćanje ili iskašljavanje krvi

gubitak krvi i anemija

Ovi simptomi se mogu razvijati godinama, postepeno. Osim toga, mogu se osjetiti tek kada tumor naraste dovoljno velik da blokira jednjak i onemogući normalno gutanje.

Uzrok raka jednjaka

Ne zna se točan uzrok raka jednjaka, ali poznato je da nastaje kada stanice koje obavijaju jednjak razviju promjene u DNK-u. Ova bolest se najčešće događa kod osoba koje imaju 60 ili više godina. Isto tako, češće je imaju muškarci.

U većem riziku od dobivanja raka jednjaka su osobe koje kozumiraju previše alkohola, koje puše ili koje su dulje godina izložene kemikalijama za kemijsko čišćenje, mineralnim alkoholima, bojama i lakovima.

Također, do raka jednjaka mogu dovesti određene bolesti ili stanja poput kronične žgaravice, ahalazije jednjaka, HPV-a, pretilosti, GERB-a, Barrettovog jednjaka ili kroničnog refluksa kiseline.

Kako se dijagnosticira rak jednjaka?

Liječnik će pitati pacijenta za simptome i s čime sve ima problema, a potom će tražiti da se napravi niz pretraga.

Tako će tražiti da se napravi CT kako bi se vidjelo postoji li rak u prsima ili abdomenu.

Potrebno će biti napraviti i biopsiju kako bi se uklonio dio tkiva i ispitao na rak, ali i endoskopiju kojom se gleda unutrašnjost jednjaka.

Ovisno o rezultatima pretraga, liječnik može odrediti o kojem se stadiju raka radi i kako će se tretirati.

Kako se tretira rak jednjaka?

Kao i svaki rak, postoji nekoliko načina tretiranja. Operacijom se može ukloniti rak, a postoje i metode kojima se tumori mogu smanjiti prije same operacije i ubiti kancerogene stanice.

Može se koristiti kombinacija zračenja i kemoterapije, ali i imunoterapija i endoskopska laserska terapija.

Rak jednjaka se može vratiti nakon svih ovih tretiranja. Isto tako, važno je nakon što osoba završi s terapijama redovito ići na kontrole da se vidi kakvo je stanje.

Ovdje spadaju krvne pretrage, endoskopija ili razna snimanja, poput CT-a. Stopa preživljavanja nakon raka jednjaka ovisi o samom stadiju raka, vrsti raka i zahvaćenost.

Zaključak

Rak jednjaka se dijagnosticira pomoću raznih pretraga, a na početku neće biti nikakvih simptoma. Kasnije se javljaju problemi s gutanjem, žgaravica, kašalj ili iskašljavanje krvi. Rak jednjaka se tretira na razne načine, a stopa preživljavanja ovisi o više faktora.