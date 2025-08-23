Što se događa s vašim tijelom ako pijete pivo svaki dan?

Svakodnevno ispijanje piva može oslabiti vaš imunosni sustav jer iritira sluznicu crijeva i remeti njihov mikrobiom. Osim što ćete se zbog toga češće prehladiti, može doći i do pogoršanja alergija, problema s kožom, usporavanja metabolizma, pa čak i pogoršanja autoimunih stanja.