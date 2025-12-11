Veliki broj zaraženih
Imate li prehladu, "super gripu" ili covid? Evo kako razlikovati simptome
Zabilježen je veliki broj prehlada i viroza. Zašto baš sada? I kako znati radi li se o običnoj prehladi, covidu ili takozvanoj "super gripi" – terminu koji se koristi za gripu koja traje duže ili ima teži tijek od očekivanog.
Liječnik Oscar Duke za BBC podijelio je glavne savjete kako razlikovati simptome i izbjeći najgore:
Uzrokuje li hladnije vrijeme prehlade?
Istraživanja o tome koliko hladno vrijeme utječe na naš imunološki sustav još nisu potpuno jasna.
No, kraći i tamniji dani znače da više vremena provodimo u toplim, zatvorenim prostorima.
A takvo okruženje idealno je za širenje virusa.
Također, ovo je vrijeme kada se djeca vraćaju u vrtiće i škole nakon ljeta.
Škole i vrtići znaju biti poput “posuda s kulturama” – mnoštvo virusa kruži u skupinama, a djeca ih lako donesu kući.
Slično se događa i brucošima u studentskim domovima – puno druženja i dijeljenja prostora širi zarazu, dok alkohol i tulumarenje dodatno oslabljuju imunitet.
Što je "super gripa”?
Vodstvo NHS-a već upozorava da Ujedinjeno Kraljevstvo očekuje neuobičajeno teška sezona gripe.
Gripa je stigla mjesec dana ranije nego obično, a cirkulira i ozbiljniji soj virusa.
Cjepiva i dalje dobro djeluju protiv ove mutirane A(H3N2) varijante, koju neki nazivaju “super gripom”.
Je li riječ o prehladi, gripi ili covidu?
Prehlada
- Simptomi se javljaju postupno
- Najviše zahvaća nos i grlo
- Rani znak: osjećaj pritiska u ušima
- Kašalj s mnogo sluzi, “na prsa”
Gripa
- Simptomi stižu naglo
- Osjećaj potpune iscrpljenosti
- Povišena temperatura, bolovi u mišićima, umor
- Potreba za odmorom u krevetu
- Suhi kašalj
Covid
- Simptomi slični gripi
- Gubitak okusa ili mirisa
- Proljev ili želučane tegobe
- Kod novih varijanti (Stratus i Nimbus), koje jače rastu ove zime, često je vrlo intenzivna "oštra" grlobolja
Mnogi se simptomi preklapaju, ali određeni znakovi mogu pomoći u prepoznavanju uzroka.
- Ako dolazi prehlada, najčešće počinje polako.
- Zahvaća nos i grlo, a neki osjećaju škakljanje u stražnjem dijelu usta.
- Rani znak može biti i osjećaj pritiska u uhu.
- Ako se virus spusti dublje, može izazvati uporni kašalj.
- U većini slučajeva, prehlada ne sprječava svakodnevne aktivnosti.
To se ne može reći za gripu, koja često izaziva visoku temperaturu, bolove i izraženu slabost. Gripa vas ne prisiljava nužno u krevet – ali se tako osjećate.
Od pandemije, covid dodatno komplicira razlikovanje jer ima brojne sličnosti s gripom.
- Jedan od ključnih covid-specifičnih simptoma je gubitak njuha ili okusa.
- Još jedan, karakterističan za nove varijante, jest izrazito jaka grlobolja. Čest je i proljev.
Preporuka je ostati kod kuće te se odmarati i oporaviti.
Ako imate kronične bolesti, javlja se otežano disanje ili simptomi ne prolaze nakon tri tjedna, trebate potražiti savjet liječnika.
Kako si pomoći?
Naše tijelo prirodno se bori protiv virusa, ali možemo mu olakšati:
Paracetamol
Ako ga smijete uzimati, paracetamol ili ibuprofen prvi su izbor. Smanjuju temperaturu i ublažavaju bol.
Pazite samo da ne uzimate dodatne lijekove protiv prehlade koji već sadrže paracetamol – da ne biste premašili preporučenu dozu.
Vitamin C
Često se smatra zaštitom protiv prehlade, ali dokazi su slabi. Ako niste u deficitu, važnije je jesti raznovrsnu, zdravu hranu.
Vitamin D
NHS preporučuje dodatak vitamina D tijekom zimskih mjeseci, jer u to doba godine nedostaje sunčeve svjetlosti.
Dekongestivni sprejevi za nos
Daju brzo olakšanje, ali njihova česta upotreba može uzrokovati “rebound” kongestiju – nos postaje ovisan i ponovno se začepi. Koristite ih najviše 4–5 dana.
Pileća juha
Nema puno dokaza da izravno djeluje protiv virusa, ali topla juha može umiriti grlo.
Također pomaže unijeti više tekućine, što je ključno tijekom bolesti.
Što je s cjepivima?
Važno je primiti besplatno godišnje cjepivo protiv gripe ako imate pravo na njega.
