FOTO, VIDEO / Kako nastaje meteotsunami? U Hrvatskoj je zabilježen jedan od najjačih u svijetu

Štoviše, najjači zabilježeni događaj na Jadranu – Velika poplava u Veloj Luci 21. lipnja 1978. godine – vjerojatno je i najjači poznati meteotsunami u svijetu. Tada su se iznenada pojavili valovi nalik tsunamiju, visoki do šest metara (od doline do vrha vala) i s razdobljem od oko 20 minuta. Posljedice su bile jedna od najvećih prirodnih pomorskih katastrofa u novijoj hrvatskoj povijesti. Procijenjena šteta iznosila je sedam milijuna američkih dolara, što je tada predstavljalo četvrtinu godišnjeg prihoda cijelog otoka Korčule.