Sve je više zaraženih koronom. Kako razlikovati covid od gripe?

"Covida ima, svaki dan u ordinacijama imamo tri, četiri nova slučaja, podsjetimo se na tu bolest, čini se da smo ju zanemarali. Bolest je blaža nego što je bila na početku pandemije, za sada, ali i dalje su među nama stariji, bolesni rođaci i sugrađani pa mislimo na njih, ako već na sebe ne mislimo."