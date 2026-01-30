Liječnik upozorava: Ova četiri pregleda su obavezna nakon 40. godine

Povišeni krvni tlak, odnosno hipertenzija, jedan je od najčešćih i najčešće neprepoznatih zdravstvenih problema. Zdrav krvni tlak kod odraslih osoba kreće se u rasponu od 90/60 mmHg do 120/80 mmHg. Osobama starijima od 40 godina preporučuje se održavanje vrijednosti oko 115/75 mmHg kako bi se smanjio rizik od srčanog udara. Vrijednosti iznad 135/85 mmHg mjerene kod kuće ili iznad 140/90 mmHg u liječničkoj ordinaciji smatraju se povišenima.