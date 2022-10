Podijeli:







Iako se obično smatra da se hormonske akne događaju samo u tinejdžerskoj dobi, mogu se dogoditi u bilo kojoj fazi života. Određene namirnice mogu potaknuti njihovo razvijanje, ali dobra vijest je da druge namirnice mogu biti korisne za njihovo liječenje.

Zašto uopće dobivamo hormonske akne?

Kako prolazite kroz život, razina hormona u vašem tijelu se mijenja, osobito kada prolazite kroz razdoblja tjelesne prilagodbe poput puberteta, trudnoće ili menopauze. Kada se to dogodi, naša koža može početi stvarati više ulja, koje se zatim može pomiješati s bakterijama na našoj koži i začepiti naše pore. Ove začepljene pore tada narušavaju teksturu naše kože, što rezultira svrbežom i bolnim mrljama koje zovemo akne.

Losos

Osim što losos pomaže u zaštiti zdravlja vašeg srca, također može imati blagotvoran učinak za vašu kožu ako imate hormonalne akne.

To je zbog ribljih ulja kojih ima mnogo u lososu, uključujući omega-3 masne kiseline. “Omega-3 masne kiseline mogu smanjiti upale na koži. Također bi se moglo dogoditi da redovito konzumiranje omega-3 masnih kiselina može pomoći u održavanju razine testosterona stabilnom, koji je ključni čimbenik u sprječavanju hormonskih akni”, navodi dermatolog Jason Miller, piše MSN.

Mlijeko na biljnoj bazi

Kravlje mlijeko već je dugo povezano s povećanom učestalošću akni, a istraživanja su ukazala na to da su akne češće kod ljudi koji pije kravlje mlijeko na dnevnoj bazi. To bi moglo biti zato što kravlje mlijeko obično sadrži više hormona, što može rezultirati povećanim broja upala na koži. S druge strane, mlijeko na biljnoj bazi može imati daleko manji učinak na kožu. Bademovo mlijeko može biti izvrstan izbor za zdravlje vaše kože, s obzirom na to da je prepuno antioksidansa.

Gljive

Gljive su posebno dobre za ljude koji doživljavaju hormonske akne zbog visoke razine vitamina D, ističe Healthline. Nedostaci vitamina D povezani su s povećanom vjerojatnošću razvoja akni, a dodatak vitamina D također se pokazao korisnim u kontroli širenja akni.

Komercijalno uzgojene gljive koje se mogu pronaći u trgovinama obično se uzgajaju u mraku, te zato manje obiluju vitaminom D od svježe ubranih divljih gljiva.

Brokula

“Ovo povrće bogato je vlaknima, a također je prepuno antioksidansa koji mogu pomoći u jačanju vašeg zdravlja na više načina”kaže nutricionistica Nicola Shubrook.

Posebno je zanimmljiv učinak brokule na naše hormone. Povrće poput brokule ima značajan učinak na razinu estrogena, zahvaljujući spoju poznatom kao indol-3-karbinol (ili I3C) koji pomaže u metabolizaciji hormona. To može smanjenjiti širenje akni uzrokovano prekomjernom proizvodnjom estrogena, kao i smanjenje drugih čimbenika rizika nastalih hormonalnom neravnotežom. Studija objavljena u časopisu The Breast otkrila je da kada ljudi redovito jedu određeno povrće, mogu imajti manju vjerojatnost da će razviti rak dojke, potencijalno zbog učinaka hormona na tijelo.

Naranče

Vitamin C koji se nalazi u narančama može biti dobar za vaše akne. Vitamin C posebno je dobar za zdravlje kože zbog antioksidativnih svojstava

Vrijedi imati na umu da naranče nisu jedino voće koje sadrži vitamin C. Međutim, ako želite najbolje rezultate, preporučljivo je nabaviti dodatak prehrani s vitaminom C, jer se čini da lokalna primjena vitamina ima najbolje rezultate za smanjenje simptoma akni.