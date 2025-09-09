Lijekovi koji sadrže finasterid u obliku tableta od 1 mg ili spreja za primjenu na kožu koriste se u liječenju ranih stadija androgene alopecije (gubitak kose povezan s muškim spolnim hormonima). U Hrvatskoj nisu odobreni takvi lijekovi. No, lijekovi koji sadrže finasterid u obliku tableta od 5 mg i dutasterid u obliku kapsula od 0,5 mg primjenjuju se u liječenju benigne hiperplazije prostate (BHP) i odobreni su u RH, navodi HALMED na svojim stranicama.