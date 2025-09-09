Oglas

agencija za lijekove

HALMED objavio važno upozorenje zbog lijekova koji mogu dovesti do suicidalnih misli i impotencije

09. ruj. 2025. 15:28
HALMED i farmaceutske kompanije upozoravaju na lijekove koji sadrže dutasterid i finasterid.

Hrvatska agencija za lijekove (HALMED) i 13 farmaceutskih kompanija u suradnji s Europskom agencijom za lijekove uputili su pismo zdravstvenim radicima o mjerama za smanjenje rizika od suicidalnih misli povezanih s primjenom lijekova koji sadrže dutasterid i finasterid, piše Dnevnik.hr.

Nositelj odobrenja za stavljanje u promet lijekova koji sadrže finasterid i dutasterid su tvrtke: Zentiva k.s., Viatris Ltd., Krka-farma d.o.o., Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H, Alpha-Medical d.o.o., Belupo lijekovi i kozmetika d.d., PharmaS d.o.o., Galenika International Kft., GlaxoSmithKLine Trading Services Limited, Alkaloid-INT d.o.o., PLIVA Hrvatska d.o.o., MIP Pharma Croatia d.o.o. i Organon Pharma d.o.o. 

Lijekovi koji sadrže finasterid u obliku tableta od 1 mg ili spreja za primjenu na kožu koriste se u liječenju ranih stadija androgene alopecije (gubitak kose povezan s muškim spolnim hormonima). U Hrvatskoj nisu odobreni takvi lijekovi. No, lijekovi koji sadrže finasterid u obliku tableta od 5 mg i dutasterid u obliku kapsula od 0,5 mg primjenjuju se u liječenju benigne hiperplazije prostate (BHP) i odobreni su u RH, navodi HALMED na svojim stranicama. 

Suicidalne misli su nuspojava oralnih lijekova koji sadrže finasterid, a najčešće su zabilježene u bolesnika liječenih zbog androgene alopecije.

Bolesnicima koji se liječe oralnim finasteridom zbog androgene alopecije treba savjetovati da prekinu liječenje i potraže liječnički savjet ako osjete depresivno raspoloženje, depresiju ili pomišljaju na samoubojstvo.

Seksualna disfunkcija koja može pridonijeti promjenama raspoloženja, uključujući suicidalne misli, prijavljena je u nekih bolesnika liječenih zbog androgene alopecije. Bolesnike treba savjetovati da se obrate liječniku u slučaju da dožive seksualnu disfunkciju te razmotriti prekid liječenja.

Iako za dutasterid nema dovoljno dokaza o izravnoj povezanosti sa suicidalnim mislima, zbog zajedničkog mehanizma djelovanja svih inhibitora 5-alfa-reduktaze preporučuje se da bolesnici koji uzimaju dutasterid potraže liječnički savjet ako primijete simptome promjene raspoloženja.

HALMED lijekovi

