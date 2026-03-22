HELLP sindrom: Uzrok, simptomi i kako se tretira ovaj težak problem u trudnoći?

HELLP sindrom je komplikacija u trudnoći koja se rijetko događa. Ima slične simptome kao preeklampsija pa se tako javljaju bolovi u gornjem dijelu trbuha, zamagljen vid ili naticanja. Žene koje imaju ovaj sindrom će često trebati i ranije roditi.
U trudnoći može doći do raznih komplikacija, a jedna od njih je i HELLP sindrom. Ovaj sindrom utječe na krv i jetru, a javlja se u trećem tromjesečju trudnoće. Može se javiti i sedam dana nakon poroda.
Ako je trudnica u 34. tjednu trudnoće, ginekolog može tražiti prijevremeni porod.
Što je HELLP sindrom?
Riječ HELLP je zapravo akronim od hemolize, povišenih enzima jetre (na engleskom: elevated liver enzymes) i niskog broja trombocita (low platelets). Često se smatra vrstom preeklampsije i ima slične simptome.
HELLP sindrom se javlja u kasnijim fazama trudnoće ili ubrzo nakon poroda. Javlja se vrlo rijetko, u 0,1 do 0,6 posto svih trudnoća. Važno je prepoznati ga na vrijeme, dobiti dijagnozu i biti pod kontrolom ginekologa.
Simptomi HELLP sindroma
Simptomi mogu biti nespecifični i često su slični drugim stanjima koja se javljaju u trudnoći.
Najčešće se javlja:
- probadajuća bol u gornjem desnom dijelu trbuha
- mučnina i povraćanje
- glavobolja
- umor i iscrpljenost
- zamagljen vid
- oticanje
- naglo debljanje
Simptomi mogu biti jači ili slabiji i važno ih je spomenuti ginekologu. Rijetko se javljaju i krvarenja iz nosa ili napadaji.
Uzroci HELLP sindroma
Nije poznat točan uzrok ovog sindroma. Postoji mogućnost da do njega dolazi zbog abnormalnosti u posteljici ili endotelne disfunkcije.
Ovaj sindrom će češće imati žene koje su već rađale, žene koje su već imale ovaj sindrom u prijašnjim trudnoćama, žene koje imaju preeklamsiju ili one koje imaju probleme s bubrezima, dijabetes ili visoki krvni tlak.
Isto tako, veći je rizik za pojavu HELLP sindroma kod trudnica starijih od 35 godina.
Kako se dijagnosticira HELLP sindrom?
Najčešće neće biti dovoljan samo opis simptoma ginekologu, već će se raditi dodatne pretrage. Tako će trudnica trebati napraviti kompletnu krvnu sliku, testove funkcije jetre i bubrega.
Liječnik može tražiti i ultrazvuk ili CT da se vidi je li jetra povećana i postoji li krvarenje u jetri.
Na temelju nalaza se može vidjeti i kakva je ozbiljnost stanja. Težina stanja se određuje po razinama.
Prva je teška, druga je umjerena i treća je blaga.
Kako se tretira HELLP sindrom?
Ako su simptomi intenzivni, a trudnica je u 34. tjednu trudnoće, trudnica će po preporuci ginekologa vjerojatno morati na hitan porođaj. Na ovaj način neće doći do komplikacija za mamu i bebu.
Nakon porođaja se sindrom povlači kroz nekoliko dana. Po potrebi beba ili majka mogu dobivati dodatnu terapiju poput transfuzije krvi, lijekova za tlak ili kortikosteroida.
U nekim slučajevima oporavak može potrajati, dok se kod nekih žena mogu javiti dugoročni problemi, kao što su problemi sa srcem.
Zaključak
HELLP sindrom je rijetka komplikacija u trudnoći koja dolazi s više simptoma. Nekada se teško dijagnosticira i zato je važno navesti sve promjene ginekologu. Dijagnosticira se pomoću raznih pretraga, a najčešće se povlači nakon poroda.
