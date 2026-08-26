Odobren lijek za rak gušterače!

Lijek je bio među prvim proizvodima koje je Uprava za hranu i lijekove prihvatila u okviru novoga ubrzanog postupka revizije pokrenutog prošle godine. Postupak je osmišljen kako bi se rokovi za terapije koje se odnose na ključne zdravstvene prioritete u SAD-u i velike nezadovoljene medicinske potrebe skratili na samo jedan do dva mjeseca, u usporedbi s uobičajenih 10 do 12 mjeseci.