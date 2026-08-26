Pad podrške HDZ-u se nastavio nakon afere s otpadom, ali tone i SDP: Možemo ne prestaje rasti

Sanjin Strukic/PIXSELL

Većina hrvatskih građana nezadovoljna je smjerom u kojem se zemlja kreće, pokazuje Crobarometar za kolovoz. Čak 62 posto ispitanika smatra da Hrvatska ide u pogrešnom smjeru, dok njih 22 posto ocjenjuje da se zemlja kreće u dobrom smjeru. Neodlučnih je 16 posto, a u odnosu na srpanj nešto je manje građana koji pozitivno gledaju na smjer zemlje

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Istraživanje Dnevnika Nove TV pokazuje i da većina građana ne odobrava rad Vlade i premijera Andreja Plenkovića. Njihov rad podržava oko 30 posto ispitanika, dok ga 59 posto ne odobrava. Stav nema 11 posto građana.

S druge strane, predsjedniku Zoranu Milanoviću porasla je podrška. Njegov rad odobrava 50 posto ispitanika, 40 posto ga ne odobrava, dok se deset posto nije izjasnilo.

Sabor dobio najlošiju ocjenu

Građani su rad ključnih državnih institucija ocjenjivali i školskim ocjenama, a najbolje je prošao predsjednik Republike s prosječnom ocjenom 3,01.

Vlada je dobila prosječnu ocjenu 2,46, dok su građani najlošije ocijenili Hrvatski sabor, čiji je prosjek svega 2,18.

Korupcija i rast cijena najveći problemi

Korupcija je i dalje na vrhu popisa problema koji najviše zabrinjavaju građane. Kao jedan od najvećih problema u Hrvatskoj navodi je 59 posto ispitanika, a odmah iza nje su inflacija i rast cijena s 58 posto.

Niske plaće i životni standard među najveće probleme svrstava 49 posto građana, a jednak udio ispitanika ističe i male mirovine. Rezultati tako pokazuju da, uz korupciju, percepcijom najvećih problema u zemlji i dalje dominiraju ekonomske i socijalne teme.

Crobarometar je proveden od 1. do 18. kolovoza metodom Knowledge panela na uzorku od 997 ispitanika, uz maksimalnu pogrešku uzorka od +/- 3,3 postotna boda.

Rejting stranaka

Ovaj mjesec HDZ je i dalje vodeća stranka, ali za razliku od srpnja, ovaj mjesec bilježe blagi pad. Imaju podršku od 26,6 posto ispitanika. SDP je drugi te se kod njih trend pada nastavlja. Imaju podršku 18,2 posto ispitanika. Slijedi Možemo koji i dalje raste i sada je na 13,6 posto.