Ovu namirnicu uvijek dodajte kajgani: Topi masnoću i potiče probavu

Špinat je jedan od najsnažnijih prirodnih saveznika u mršavljenju jer je iznimno bogat vlaknima koja osiguravaju dugotrajan osjećaj sitosti. To znači manje želje za grickalicama i manju vjerojatnost da ćete već prijepodne posegnuti za slatkom ili masnom hranom. Osim toga, njegovi antioksidansi dokazano smanjuju upale u tijelu, što izravno podupire proces sagorijevanja masnoća, osobito one tvrdokorne oko trbuha, koja je i najštetnija za zdravlje, piše metropolitan.si.