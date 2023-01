Podijeli :

Izvor: Pexels

Prema Centru za kontrolu i prevenciju bolesti, svakih 40 sekundi netko u SAD-u doživi moždani udar. Postoji zabluda da se prolazni ishemijski napad može dogoditi samo starijim osobama.

“TIA i moždani udar mogu pogoditi bilo koga. 2009. godine 34 posto ljudi hospitaliziranih zbog moždanog udara bilo je mlađe od 65 godina”, rekla je za Eat This, Not That neurologinja Anita Mehta.

Prema stručnjacima, ovo su znakovi mini moždanog udara.

1. Problemi s vidom

Poteškoće s vidom na jedno ili oba oka mogu biti znak tranzitornog ishemijskog ataka.

Privremeni gubitak vida može biti znak prijetećeg moždanog udara, kao i moždanog udara koji se već dogodio i zahtijeva hitnu medicinsku pomoć.

Komplikacije vida uzrokovane moždanim udarom ovise o tome gdje se udar dogodi. Većina moždanih udara utječe na jednu stranu mozga. Ako je ozlijeđen desni okcipitalni režanj, može biti zahvaćeno lijevo vidno polje u svakom oku.

Moždani udar koji zahvaća lijevi okcipitalni režanj može poremetiti desno vidno polje u svakom oku.

2. Utrnulost i opušteno lice

Ukočenost povezana s mini-moždanim udarom obično se osjeća na jednoj strani tijela. Možete osjetiti slabost mišića, paralizu ili promjene u osjetu, kao i imati dojam da vam je lice opušteno.

3. Vrtoglavica

Smanjena opskrba mozga krvlju može izazvati vrtoglavicu i nikako se ne smije zanemariti.

TIA je kratki prekid dotoka krvi u dio mozga, leđne moždine ili mrežnice, koji može uzrokovati privremene simptome slične moždanom udaru, ali ne oštećuje moždane stanice niti uzrokuje trajni invaliditet. TIA je često rani znak upozorenja da osoba ima rizik od moždanog udara.

Otprilike jedna od tri osobe koje dožive TIA-u iskusi i naknadni moždani udar. Rizik od moždanog udara posebno je visok unutar 48 sati nakon TIA-e.

Simptomi obično traju samo nekoliko minuta, ali mogu se osjećati i do 24 sata.

4. Poteškoće s govorom

Poteškoće s govorom ili razumijevanjem govora mogu biti znak TIA-e. Neurolog Brett Cucchiara kaže da su “opušteno lice, utrnuta ruka ili nerazgovijetan govor znakovi TIA-e ili moždanog udara, a pravodobno liječenje je ključno”.

5. Slabost

Na koncu, možete iskusiti poteškoće s hodanjem, slabost mišića, probleme s koordinacijom ili slabost s jedne strane tijela.

Kada se otkrije temeljni uzrok TIA-e, liječnici mogu odrediti najbolju strategiju za sprječavanje budućeg moždanog udara. U nekim slučajevima, liječenje može uključivati uzimanje lijekova koji smanjuju vjerojatnost stvaranja ugrušaka, a u drugima će možda biti nužan operativni zahvat kojim će se otvoriti začepljene arterije i iz njih ukloniti masne naslage, piše Index.

