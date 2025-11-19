Postoje li zdravi ultraprerađeni proizvodi?

Istraživači su iznijeli brojne teorije, među kojima je i ona da ultraprocesuirani proizvodi sadrže veću gustoću kalorija (količina kalorija u određenoj težini ili volumenu hrane) u odnosu na svježe namirnice, što potiče prejedanje jer se kombiniraju elementi poput masti i šećera, koji se mogu brže konzumirati jer su mekši. Oni potencijalno sadrže i štetne aditive. UPF proizvodi su industrijski proizvedeni, često uz umjetne arome, emulgatore i boje te uključuju gazirana pića, nezdrave grickalice i vrlo su kalorični, ali siromašni hranjivim sastojcima.