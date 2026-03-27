PREPOZNAJTE ZNAKOVE
Hormonski disbalans: Uzrok, simptomi i kako ga prepoznati kod sebe?
Hormonski disbalans u tijelu nastaje kada hormoni ne funkcioniraju kako treba.
Odnosno, kada se u tijelu nalazi previše ili premalo jednog ili više hormona. Ovo onda ima utjecaj na organe i pojavljuju se razni simptomi.
Tako se mogu pojaviti promjene u menstrualnom ciklusu, ispadanje kose, prištići, višak kilograma i slično. Važno je reagirati, napraviti pretrage i dovesti hormone u normalnu funkciju.
Hormoni imaju važnu ulogu.
Oni utječu na raspoloženje, metabolizam i pojedine funkcije u tijelu. Do promjene u hormonima može doći kao posljedica određenih faza života, ali može doći i do hormonskog disbalansa.
Zašto je važna ravnoteža hormona?
U tijelu čovjeka ima više od 50 vrsta hormona. Oni putuju krvotokom i govore tkivima, mišićima i organima što treba raditi. Upravo zato su i važni za razne ključne procese u tijelu.
Hormoni tako pomažu regulirati metabolizam, razinu šećera u krvi, rast, krvni tlak, reproduktivno zdravlje, seksualne funkcije, raspoloženje i razinu stresa. Upravo zato hormonski disbalans utječe na cijelo tijelo.
Žene će češće imati disbalans estrogena i progesterona, dok će muškarci osjećati posljedice promjena u razinama testosterona.
Uzroci hormonskog disblansa
Hormonski disbalans može biti privremen ili kroničan. Do disbalansa dolazi kada u tijelu ima previše ili premalo jednog ili više hormona. Ovaj disbalans uzrokuju autoimmune bolesti, poremećaji štitnjače, policistični jajnici, Addisonova bolest i drugi poremećaji endokrinog sustava.
Osim zdravstvenih stanja, postoje i svakodnevne stvari koje utječu na razinu hormona.
Mogući uzroci promjene u razinama hormona uključuju trudnoću, perimenopauzu, menopauzu, poremećaje štitnjače i prekomjernu ili premalu tjelesnu težinu. Također, na hormone mogu utjecati i nuspojave lijekova poput onih za plodnost ili kemoterapije.
Veliki utjecaj na rad hormona ima kronični stres i kortizol.
Kako prepoznati hormonski disbalans?
Simptomi hormonskog disbalansa mogu biti različiti, ovisno o tome kojih hormona ima previše ili premalo u tijelu.
Kod žena se tako najčešće javljaju:
- promjene u raspoloženju
- zatvor ili proljev
- neredoviti menstrualni ciklus
- neplodnost
- bol u abdomenu ili leđima za vrijeme menstruacije
- nizak libido
- nesanica
- gubitak klograma ili debljanje bez razloga
- rast dlaka
- osip na koži
Kod muškaraca se javlja:
- nizak libido
- erektilna disfunkcija
- gubitak mišića
- smanjeni rast kose
- osjetljivost u području prsa
Kako se dijagnosticira i tretira disbalans hormona?
Kada se pojavi jedan ili više simptoma koji utječu na svakodnevicu, potrebno je posjetiti liječnika.
Disbalans hormona se može vidjeti iz krvnih pretraga hormona. Tako se iz krvi može vidjeti razina estrogena, testosterona ili hormona štitnjače.
Što se tiče liječenja, da bi se hormoni vratili u normalu, žene će možda trebati uzimati kontracepcijske pilule ili zasebno hormone. Muškarci će pak trebati uzimati testosteron.
Osim toga mogu pomoći određeni suplementi, u dogovoru s liječnikom. Tako može pomoći maca prah ili kapsule.
Nekada će biti dovoljno samo promijeniti životne navike, jesti zdravije, riješiti se stresa ili baviti se jogom, pilatesom, hodanjem ili bilo kojom drugom aktivnošću.
Zaključak
Hormonski disbalans utječe na razne funkcije u tijelu, a može se prepoznati po nizu simptoma koji će biti drugačiji kod žena i kod muškaraca. Važno je primijetiti ove simptome i potražiti pomoć liječnika.
Da bi se hormoni doveli u ravnotežu nekada će samo trebati promijeniti životne navike, a nekad će trebati uzimati određene lijekove.
