Evo zašto se djeca u Japanu prehlade jednom godišnje, a drugdje i do deset puta
Zašto se neka djeca gotovo nikada ne prehlade, dok se druga razbole i desetak puta godišnje. Japanski pedijatri već godinama ističu da odgovor nije u genetici, skupim suplementima niti u takozvanom "jakom" imunitetu, nego u jednoj jednostavnoj navici koja se u Japanu uči još od ranog djetinjstva.
Riječ je o ispiranju usta i grla čim se dođe kući. U japanskim obiteljima, školama i vrtićima ta je praksa jednako uobičajena kao i pranje ruku. Djeca se već oko druge godine života, kroz igru i uz pomoć roditelja, uče ispirati usta vodom, često blago posoljenom, prije nego što nastave s dnevnim aktivnostima.
Objašnjenje je jednostavno i utemeljeno na biologiji. Većina respiratornih virusa ne započinje infekciju u plućima. Najprije ulaze kroz usta, grlo i nosne prolaze, gdje se zadržavaju na površini sluznice prije nego što se uspiju vezati za stanice i započeti razmnožavanje. Upravo taj kratki period predstavlja "prozor" u kojem je moguće ukloniti velik dio virusa prije nego što dođe do infekcije.
Razlika je u svakodnevnim navikama
Ispiranje usta i grla pomaže fizički ukloniti viruse sa sluznice, smanjiti ukupno virusno opterećenje i prekinuti ranu fazu razmnožavanja. Slana voda dodatno stvara nepovoljno okruženje za mikroorganizme, zbog čega se oni teže razmnožavaju. Zato se ova navika u Japanu ne smatra liječenjem, nego prevencijom.
Roditelji u Japanu često primjećuju i dodatne koristi. Djeca imaju manje upala grla, zdravije desni i zube, svježiji dah i rjeđe alergijske reakcije. Opće zdravstveno stanje tijekom sezone prehlada i gripe znatno je stabilnije, a oporavak, kada do infekcije ipak dođe, kraći i blaži.
Na to je upozorila i japanska pedijatrica dr. Tanaka, koja je uspoređivala učestalost prehlada kod djece iste dobi u Japanu i Sjedinjenim Američkim Državama. Dok japanska djeca u prosjeku imaju jednu do dvije prehlade godišnje, kod američke djece taj broj doseže osam do dvanaest. Biologija je ista, razlika je u svakodnevnim navikama.
Ipak, ova se metoda rijetko promovira izvan Japana. Razlog je, prema riječima same dr. Tanake, prilično jednostavan. Previše je jednostavna, nema financijski potencijal, ne poučava se sustavno na medicinskim fakultetima, a roditelji su često navikli rješenje tražiti u lijekovima, umjesto u rutini.
U japanskoj praksi ispiranje se preporučuje po povratku kući, nakon boravka u javnom prijevozu, prije obroka i pri prvim znakovima slabosti. Ne zahtijeva posebnu opremu, dovoljni su topla voda i mala količina soli, a cijeli postupak traje svega minutu. Usta se ispiru oko trideset sekundi, zatim se grlo lagano grglja još tridesetak sekundi, nakon čega se tekućina ispljune.
Bit ove navike nije u spektakularnim rezultatima preko noći, nego u dosljednosti. Rutina, kako kažu japanski liječnici, uvijek pobjeđuje otpor. Kada se mala preventiva ponavlja svakog dana, ona dugoročno oblikuje zdravlje.
Snažan imunitet, poruka je koju ova praksa nosi, ne gradi se uvijek dodavanjem novih suplemenata i pripravaka. Ponekad se gradi uklanjanjem prijetnji na samom ulazu u organizam. Očistite prolaz, zaštitite sustav i dopustite tijelu da radi ono što već zna.
