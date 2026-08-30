Tetanus: Uzrok, simptomi i liječenje opasne infekcije za koju je lijek - cjepivo

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Tetanus je zarazna bolest do koje dolazi kada spore određene bakterije dospiju u organizam kroz ozljede kože ili sluznice, a najčešće se dobiva kada koža dođe u doticaj s prljavštinom ili kada hrđavi čavao probije kožu, a osoba nije primila cjepivo.

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Tetanus simptomi su ukočenost čeljusti ili drugog dijela tijela, kao i povišena temperatura. Ovisno o ozbiljnosti stanja, tretira se lijekovima, njegom i smanjivanjem simptoma.

Tetanus je smrtonosna bolest koja se dobiva infekcijom spora bakterije Clostridium tetani. Spore bakterije se nalaze svugdje, a u tijelo ulaze kroz pukotinu na koži. Ova bolest je najviše prisutna u siromašnim zemljama, a može se spriječiti cijepljenjem.

Što je tetanus?

Tetanus je smrtonosna infekcija koju uzrokuju spore bakterije Clostridium tetani. Ove se bakterije nalaze u tlu i gnojivima na farmama, ali i u prljavštini, u prljavim vodama, u prašini ili na hrđavim predmetima.

Bakterija u tijelo ulazi kroz ubodnu ranu, posjekotinu ili pukotinu na koži. Kada uđe u kožu, razmnožava se i proizvodi otrove koji onda uzrokuju razne simptome i promjene.

Osim toga, tetanus se može dobiti i kroz opekline ili ugrize životinja, a može se razviti i nakon piercinga ili tetoviranja.

Simpomi tetanusa

Simptomi tetanusa se javljaju sedam do 21 dan nakon što bakterija uđe u tijelo.

Simptomi mogu varirati, a oni su:

grčenje vilice, mišića u vratu, ramenima i leđima

povišena temperatura

slinjenje

znojenje

visoki krvni tlak

nepravilni otkucaji srca

napadaji

problemi s disanjem

glavobolja

prijelom kostiju i puknuća mišića

Kako se tetanus dijagnosticira i tretira?

Tetanus se dijagnosticira po simptomima, izgledu rana na koži i ovisno o tome je li osoba dobila cjepivo u zadnjih deset godina. Dodatne pretrage neće biti potrebne.

Samo tretiranje ovisi o stanju i simptomima i stanju imunološke zaštite organizma. Osobe koje imaju blage simptome mogu dobiti antibiotike, humano imuno serumski globulin, tretiranje rane, sprječavanje daljnje proizvodnje toksina i pružanje njege.

U slučaju pogoršanja simptoma ili komplikacija poput upale pluća, prijeloma kostiju, zatajenja srca, oštećenja mozga, tretiraju se i ovi simptomi. Ako postoji pravilan način tretiranja bolesti, osobe se mogu oporaviti i normalno živjeti.

Može li se tetanus spriječiti?

Jedini način kako se tetanus može spriječiti je cijepljenje.

Primarna serija cijepljenja počinje kod male djece. Tada dobiva pet doza DTaP cjepiva koje se daju u dobi od 2, 4 i 6 mjeseci, zatim između 15. i 18. mjeseca te ponovno između 4. i 6. godine života.

Prva docjepna doza cjepiva se daje u dobi od 11 do 12 godina, dok se odrasli docjepljuju svakih deset godina.

Ipak, u slučaju nove ozljede, porezotine, dubokih rana daje se docjepna doza, pogotovo ako je od posljednjeg cijepljenja prošlo više od pet godina. Zadnja docjepa se radi s navršenih 60 godina života.

Zaključak

Tetanus je opasna bolest koja nastaje kada spore bakterije Clostridium tetani uđu u pukotinu na koži. Najvažnije je reagirati kod pojave prvih simptoma i grčenja čeljusti ili drugih dijelova tijela i potražiti pomoć liječnika. Protiv tetanusa se može zaštiti cijepljenjem, odnosni docjepama kroz život.