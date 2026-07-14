ne vojnoj pomoći
Bugarska napušta Koaliciju voljnih. Radev odbio Macrona: "Nama tamo nije mjesto"
Uoči vojne parade povodom Dana Bastille u Parizu bugarski premijer Rumen Radev poručio je da njegova vlada ne podržava nastavak vojne pomoći Ukrajini te se distancirao od novih europskih obrambenih inicijativa.
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Bugarski premijer Roumen Radev odbio je poziv francuskog predsjednika Emmanuela Macrona za sudjelovanje na sastanku Koalicije voljnih održanom u Parizu, poručivši kako "Bugarskoj nije mjesto tamo".
Govoreći novinarima uoči proslave Dana Bastille, Radev je rekao da njegova vlada ne sudjeluje u inicijativama koje zagovaraju nastavak vojne i financijske pomoći Ukrajini, piše Bloomberg.
"Ne sudjelujemo u koaliciji koja inzistira na nastavku vojne i financijske pomoći Ukrajini. Smatram da se ovaj sukob neće riješiti daljnjom vojnom eskalacijom, nego snažnim diplomatskim naporima", izjavio je.
Protiv novih obrambenih inicijativa
Radev se također ogradio od nove europske inicijative za zajedničku obranu od mogućih balističkih napada. Istaknuo je kako se odluke koje se tiču kolektivne sigurnosti donose unutar Europske unije i NATO-a, gdje Bugarska, kako kaže, aktivno sudjeluje.
Na sastanku Koalicije voljnih u Parizu sudjelovali su ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski te čelnici više od dvadeset europskih država, uključujući Hrvatsku, Ujedinjeno Kraljevstvo, Njemačku, Poljsku, Dansku i Rumunjsku, kao i predstavnici Europske unije i NATO-a.
Iako je Bugarska ranije pristupila Koaliciji voljnih, njezino sudjelovanje ograničeno je na neborbene aktivnosti poput logističke i infrastrukturne potpore te pomorske sigurnosti, bez slanja vojnika u Ukrajinu.
Novi bugarski premijer sad poručuje da želi još oprezniji pristup i veći naglasak na diplomaciji, a ne na vojnoj pomoći.
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