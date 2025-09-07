nova studija
Zašto zdrave žene imaju srčane i moždane udare?
Kardiovaskularne bolesti ne biraju dob: danas je, prema podacima Cardio Metabolic Institutea, jedan od pet pacijenata sa srčanim udarom mlađi od 40 godina. Statistika je još zabrinjavajuća za žene.
Ranija istraživanja pokazuju da žene imaju veći rizik od smrti zbog bolesti srca, uključujući srčani i moždani udar, nego muškarci. Rizik od kardiovaskularnih bolesti također "dramatično raste” nakon menopauze. No, unatoč tim informacijama, istraživači tvrde da se ženama sa srčanim problemima često ne postavlja dijagnoza niti dobivaju liječenje.
Ovo je česta situacija kod žena koje nemaju standardne modificirane rizične čimbenike za bolesti srca — medicinski nazivane „SMuRFs” — pa ih liječnici u konačnici smatraju „zdravima”.
Četiri glavna SMuRF čimbenika uključuju povišeni krvni tlak, visoki kolesterol, dijabetes i pušenje. Međutim, statistika je jasna: možete biti „bez SMuRF čimbenika” i svejedno doživjeti srčani ili moždani udar, piše BestLife.
Prema novoj studiji iz preventivne kardiologije, objavljenoj u časopisu The European Heart Journal, krvni test nazvan hsCRP mogao bi pomoći u prepoznavanju žena koje su u riziku, ali ih tradicionalne metode probira ne otkrivaju. Istraživanje su proveli liječnici iz Mass General Brighama i predstavljeno je na Kongresu Europskog kardiološkog društva 2025. godine.
"Žene koje dožive srčani ili moždani udar, a nemaju standardne modificirane rizične čimbenike, ne identificiraju se pomoću jednadžbi rizika koje liječnici koriste u svakodnevnoj praksi”, izjavio je u priopćenju dr. Paul Ridker, preventivni kardiolog iz Heart and Vascular Institute pri Mass General Brighamu.
"Naši podaci jasno pokazuju da naizgled zdrave žene koje imaju upalu nose značajan rizik tijekom života. Te žene trebali bismo identificirati dok su u četrdesetima, u trenutku kada mogu započeti preventivnu skrb, a ne čekati da se bolest razvije u sedamdesetima kada je često prekasno za stvarne promjene”, nastavio je.
hsCRP znači test visokoosjetljivog C-reaktivnog proteina. C-reaktivne proteine proizvodi jetra, a povišena razina CRP-a ukazuje na upalu u tijelu, objašnjava Mayo Clinic.
"Visoka razina hs-CRP-a u krvi povezuje se s povećanim rizikom od srčanih udara. Također, osobe koje su već imale srčani udar imaju veći rizik od novog udara ako im je hs-CRP povišen. No, njihov se rizik smanjuje kada im je hs-CRP u uobičajenom rasponu”, navodi klinika.
Hipertenzija, visoki kolesterol, dijabetes i pušenje su četiri glavna rizična čimbenika za srčane bolesti, ali i pretilost, dob, obiteljska anamneza, loša prehrana, nedostatak tjelovježbe i konzumacija alkohola također povećavaju rizik.
Važno je naglasiti da se simptomi srčanog udara često drugačije manifestiraju kod žena nego kod muškaraca. Prema Johns Hopkins Medicine, uobičajeni simptomi srčanog udara kod žena uključuju bol ili nelagodu u gornjem dijelu tijela, kratak dah, vrtoglavicu, hladan znoj, umor te mučninu i povraćanje.
