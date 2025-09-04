Mnoge sličnosti s ljudima
I vaša mačka može dobiti demenciju – evo 8 znakova na koje treba paziti
Mnogi vlasnici mačaka ne shvaćaju da, baš kao i ljudi, mačke mogu patiti od demencije. Nedavni rad čak je pronašao mnoge sličnosti između mačje i ljudske demencije, sugerirajući da se kognitivno oštećenje može razvijati na slične načine.
Neki simptomi demencije kod mačaka slični su onima koje vidimo kod ljudi – iako ne svi, naravno. Važno je znati koje znakove treba tražiti kako biste svojoj mački pružili najbolju skrb u ovoj fazi života, upozorava Science Alert.
Sindrom kognitivne disfunkcije kod mačaka (poznat i kao mačja demencija) dobna je regresija kognitivnih sposobnosti. Općenito se očituje promjenama u ponašanju koje se ne mogu pripisati drugim medicinskim stanjima.
Smatra se da je mačja demencija vrlo česta kod starijih mačaka. Jedno je istraživanje pokazalo da do 15. godine više od polovice mačaka pokazuje znakove demencije. Međutim, ponašanja povezana s ovim stanjem zabilježena su i kod mačaka starih već sedam godina.
Promjene u ponašanju često su prvi znak
Druga anketa među vlasnicima mačaka također je otkrila da oko 28 posto mačaka u dobi između 11 i 14 godina pokazuje barem jednu promjenu u ponašanju povezanu s demencijom.
Promjene u ponašanju često su prvi znak da nešto nije u redu. Postoji osam znakova na koje treba obratiti pozornost i koji mogu upućivati na to da vaša mačka ima demenciju.
- Neobično vokaliziranje: Vaša mačka može početi pretjerano mjaukati ili u novim situacijama. Čest primjer je glasno mjaukanje noću.
- Promijenjene interakcije: Mačke s demencijom ponekad češće traže pažnju ili postanu "priljepci". Jednako tako, mogu se manje družiti nego prije, djelovati razdražljivo ili se činiti kao da ne prepoznaju poznate osobe.
- Promjene spavanja: Možete primijetiti promjene u navikama spavanja – često nemir noću i više sna tijekom dana.
- Neobavljanje nužde na uobičajenom mjestu: Promjene u toaletnim navikama mogu biti znak više različitih stanja, ali obavljanje nužde izvan pijeska čest je znak demencije kod mačaka.
- Dezorijentiranost: Kao i osobe s demencijom, mačke mogu pokazivati znakove zbunjenosti ili lutajućeg ponašanja. To se može očitovati gubljenjem orijentacije, zurenjem u zid, zaglavljivanjem iza predmeta ili odlaskom na krivu stranu vrata.
- Promjene u razini aktivnosti: Mačka s demencijom može biti više ili manje aktivna nego inače. Može se rjeđe igrati ili imati manju sklonost istraživanju. Također možete primijetiti da manje brine o sebi, npr. rjeđe se njeguje ili pere.
- Izgled tjeskobe: Mačka s demencijom može pokazivati znakove tjeskobe u situacijama u kojima je prije bila samouvjerena – primjerice oko poznatih ljudi, mjesta ili zvukova. Tjeskobna mačka može se češće skrivati, pod krevet ili na vrh ormara kako bi pobjegla.
- Problemi s učenjem: Mačke s demencijom mogu teže obavljati prethodno naučene zadatke, poput pronalaska zdjelice s hranom, te imati poteškoća s učenjem novih zadataka.
Briga o vašoj mački
Postoji značajno preklapanje između simptoma mačje demencije i drugih uobičajenih stanja, poput artritisa i bubrežne bolesti. Stoga, ako primijetite bilo koju od ovih promjena u ponašanju, razgovarajte s veterinarom kako biste isključili druga stanja.
Istraživanja o mačjoj demenciji su ograničena. Mnogo toga što znamo o prevenciji i liječenju preuzeto je iz istraživanja na ljudima i psima. I, kao i kod tih vrsta, ne postoji lijek za demenciju kod mačaka. No postoje načini da se utjecaj bolesti ograniči.
Određene prilagodbe okoline mogu pomoći u poticanju mačke, aktivirajući njihov mozak i potičući rast živčanih stanica. No pritom treba uzeti u obzir težinu demencije.
Pripazite kako pristupate problemu
Kod zdravih ili blago pogođenih mačaka, poticanje igre ili simuliranje lova interaktivnim igračkama te poticanje istraživanja kroz igre skrivača smatra se načinom usporavanja napredovanja kognitivne disfunkcije.
Međutim, kod mačaka s teškim kognitivnim oštećenjem promjene u okolini mogu dovesti do zbunjenosti i tjeskobe – što pogoršava simptome ponašanja.
Promjene prehrane – posebno dodavanje dodataka s antioksidansima (vitamin E i C) i esencijalnim masnim kiselinama – također mogu pomoći smanjenju upale u mozgu, usporavajući napredovanje bolesti.
Međutim, samo su dodaci namijenjeni psima ispitani u znanstvenim istraživanjima i dokazano je da poboljšavaju kogniciju kod pasa. Ako ipak želite pokušati davati ove dodatke svojoj mački, pobrinite se da koristite isključivo dodatke odobrene za mačke. Dodaci za pse ne smiju se davati mačkama jer mogu sadržavati tvari otrovne za mačke – poput alfa-lipoične kiseline.
Mačja demencija stanje je koje je vrlo rašireno i zahtjevno za upravljanje. Poznavanje simptoma na koje treba obratiti pozornost može osigurati raniju dijagnozu. To će vam također omogućiti da na vrijeme napravite potrebne promjene u njezinu okruženju ili prehrani, što će u konačnici poboljšati kvalitetu života vaše mačke.
