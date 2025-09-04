I vaša mačka može dobiti demenciju – evo 8 znakova na koje treba paziti

Mačja demencija stanje je koje je vrlo rašireno i zahtjevno za upravljanje. Poznavanje simptoma na koje treba obratiti pozornost može osigurati raniju dijagnozu. To će vam također omogućiti da na vrijeme napravite potrebne promjene u njezinu okruženju ili prehrani, što će u konačnici poboljšati kvalitetu života vaše mačke.