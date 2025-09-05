NE ČEKAJTE
Vaš travnjak će biti bez korova ako u rujnu obavite jedan posao
Jesen je savršeno vrijeme da svom travnjaku pružite prijeko potrebnu njegu, ali kada je riječ o jednom poslu, rujan je najbolji mjesec da ga obavite.
Ljeto može biti prilično teško za travnjake – od visokih temperatura do suhih uvjeta – što može rezultirati time da trava požuti, postane lomljiva i suha, a najgore od svega je to što suhi uvjeti omogućuju korovu da buja.
Zbog toga se s dolaskom jeseni vrtlarima preporučuje da svojim vrtovima pruže potrebnu njegu. Osim toga, rad u vrtu tijekom jeseni osigurat će da bude u dobrom stanju prije nego što stigne zima. Upravo je zato u rujnu dobro obaviti jedan posao koji će dramatično poboljšati zdravlje travnjaka, piše express.
Vrtlari bi u rujnu trebali prozračiti i očistiti travnjak (skarifikacija) kako bi uklonili mahovinu i korov te ponovno učinili travu zdravom.
Skarifikacija je vrlo korisna procedura koja poboljšava dugoročno zdravlje travnjaka uklanjanjem sloja "filca” (odumrle trave i organskog materijala) koji u većim količinama može zaustaviti rast nove trave, spriječiti vodu i hranjive tvari da dopru do tla te potaknuti razvoj mahovine.
Međutim, mnogi ljudi biraju pogrešno doba godine za ovaj posao, iako je upravo rujan idealno vrijeme.
Stručnjaci za njegu travnjaka iz Lawnsmitha objasnili su da skarifikacija „ozbiljno prorjeđuje travnjak” te bi se stoga trebala obavljati u jesenskom razdoblju.
"Nakon skarifikacije, pokupite uklonjeni filc i dodajte ga na kompost. Zatim je dobra ideja prozračiti travnjak, čime se smanjuje zbijenost tla i stvara zdraviji korijenski sustav. Jednostavno upotrijebite vrtne vile i zabodite ih u tlo u pravilnim razmacima, pomičući ih naprijed-natrag", savjetuju stručnjaci.
