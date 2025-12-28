Oglas

Zbog epidemije gripe zabranjene posjete u osječkom KBC-u

Hina
28. pro. 2025. 17:45
kbc osijek 4
Zbog epidemije gripe, Ravnateljstvo osječkog Kliničkog bolničkog centra (KBC) odlučilo je zabraniti posjete u toj zdravstvenoj ustanovi, izvijestilo je u nedjelju Ravnateljstvo.

Zbog epidemije gripe zabranjuju se posjete u Kliničkom bolničkom centru Osijek, i to od ponedjeljka 29. prosinca 2025. godine, priopćili su u nedjelju iz Ravnateljstva osječkog KBC-a. 

Gripa u Hrvatskoj "ubrzava", pokazuju podaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo prema kojima je u Hrvatskoj, tijekom sezone gripe 2025./2026., zaključno s 21. prosincem, pristiglo 24.720 prijava oboljelih od gripe. Najviše prijava, njih 10.378, primljeno u posljednjem, 51. tjednu.

epidemija gripe gripa kbc osijek

