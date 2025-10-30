32 mala poduzetnika iz svih krajeva Hrvatske osvojila stipendiju za jedinstvenu edukaciju

„Veliko je zadovoljstvo vidjeti da interes za Uplift akademijom ostaje snažan i petu godinu zaredom, što potvrđuje koliko je ovaj program postao prepoznat i cijenjen među poduzetnicima. Najveća vrijednost Uplifta upravo je njegova zajednica – ljudi koji dijele iskustva, međusobno se podržavaju i inspiriraju jedni druge na rast. Jubilarna, peta generacija to ponovno potvrđuje, a nama je iznimno drago što kroz ovaj program možemo pridonijeti njihovu razvoju i uspjehu“, kazala je Gea Kariž, direktorica Mastercarda u Hrvatskoj. Posebno važan resurs za sve polaznike ovog programa je platforma uplift.hr koja ostaje centralno mjesto za sve što zanima malog poduzetnika – od inspirativnih poslovnih priča kroz Uplift razgovore s Idom Prester do praktičnih savjeta i inspiracije za daljnji rast i razvoj.