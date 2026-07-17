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Suša u Njemačkoj: Teretni prijevoz rijekama pred kolapsom, moćna čeličana smanjila proizvodnju

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Hina
|
17. srp. 2026. 14:38
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REUTERS
Thilo Schmuelgen/REUTERS

Iznimno nizak vodostaj rijeka u Njemačkoj, uključujući Rajnu, Labu i Dunav, izaziva poremećaje u prijevozu tereta, otežavajući opskrbu pogona sirovinama i gorivom.

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Rijeka Rajna najvažniji je europski komercijalni unutarnji plovni put. Samo njemačka industrija transportira Rajnom otprilike 200 milijuna tona robe godišnje, uključujući gorivo i sirovine.

Brojne elektrane i industrijski pogoni u srcu Njemačke dopremaju ugljen i sirovine za proizvodnju kemikalija upravo Rajnom, koja ih spaja s uvoznim terminalima na Sjevernom moru.

Riječna plovila dostavljaju čak i naftne proizvode za potrošače u unutrašnjosti zemlje, napominje Reuters.

Još se službeno vozi, ali...

"Plovila unutarnje plovidbe trenutačno mogu prevoziti manje tereta nego u razdobljima viših vodostaja", objašnjava za novinsku agenciju dpa zamjenik direktora Njemačke savezne udruge za unutarnju plovidbu (BDB) Fabian Spiess.

Savezna služba za plovne putove i plovidbu (WSA) zasad nije službeno zatvorila nijedan plovni put pa se teret i dalje prevozi njemačkim rijekama, usprkos niskim vodostajima.

Plovila prevoze teret sve dok sigurnost nije dovedena u pitanje, naglasio je Spiess.

Manji kapaciteti, veće cijene

Niski vodostaji izazivaju probleme u brodskom prijevozu tereta, potvrdio je Andreas Bartel, dužnosnik kompanije Duisport, koja upravlja lukom Duisburger.

Luka Duisburger nalazi se na ušću rijeke Rhur u Rajnu i najveća je riječna luka u Europi.

Zbog niskih vodostaja plovila sada prevoze znatno manje tereta, a cijene prijevoza porasle su duž opskrbnog lanca, kazao je Bartel.

Niža stopa iskorištenosti znači da je za prijevoz jednake količine tereta nužno više plovila, objašnjava čelnik Duisporta.

"Upravo zato u vrijeme niskog vodostaja na Rajni često možemo vidjeti gušći promet plovila nego u normalnim uvjetima", dodaje Bartel.

Kad vodostaj rijeka drastično padne, teret se mora prebaciti na željeznicu i u kamione, a te su mreže često već preopterećene i skuplje. Posljedica nije nužno nestašica, već oštar skok cijena dostave koji izravno podiže cijene energije i industrijske cijene.

U iščekivanju kiše

Vodostaj Rajne značajnije će se promijeniti tek kada na cijelom slivnom području rijeke, ili bar na njegovom većem dijelu, padne obilnija kiša, a to se u bližoj budućnosti ne očekuje.

"Pouzdane prognoze za vodostaj Rajne ne mogu se vidjeti dalje od vremenskih prognoza jer je vodostaj te rijeke u konačnici tek zbroj padalina u njenom slivnom području", objašnjava čelnik odjela za prijevoz u WSV-u Florian Krekel.

Prema podacima Saveznog instituta za hidrologiju (BfG), situacija se neće trajno poboljšati u nadolazećim tjednima.

Moćna čeličana smanjila proizvodnju

Thyssenkrupp već je zbog pada vodostaja smanjio proizvodnju, uz objašnjenje podružnice Thyssenkrupp Steel Europe (TKSE) da razina rijeke utječe na opskrbu sirovinama pogona u Duisburgu. Kompanija je već obustavila plovidbu svojih barži.

Slična situacija zabilježena je i na Dunavu čiji se vodostaj u Budimpešti približio niskim razinama koje se najčešće povezuju s kasnoljetnim sušama. Brodari su već izvijestili da plovila plove tek s djelićem normalnih kapaciteta, uz znatno veće dodatne naknade za prijevoz tereta kako bi se nadoknadili troškovi smanjenog obujma tereta.

U Rumunjskoj vodostaj Dunava pao je u četvrtak na najnižu razinu u 30 godina pa su vlasti ograničile upotrebu riječne vode za navodnjavanje, citira portal Romania Insider državnu upravu za vode.

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Teme
klimatske promjene njemačka plovni put rajna riječni promet suša

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