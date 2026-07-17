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Suša u Njemačkoj: Teretni prijevoz rijekama pred kolapsom, moćna čeličana smanjila proizvodnju
Iznimno nizak vodostaj rijeka u Njemačkoj, uključujući Rajnu, Labu i Dunav, izaziva poremećaje u prijevozu tereta, otežavajući opskrbu pogona sirovinama i gorivom.
Rijeka Rajna najvažniji je europski komercijalni unutarnji plovni put. Samo njemačka industrija transportira Rajnom otprilike 200 milijuna tona robe godišnje, uključujući gorivo i sirovine.
Brojne elektrane i industrijski pogoni u srcu Njemačke dopremaju ugljen i sirovine za proizvodnju kemikalija upravo Rajnom, koja ih spaja s uvoznim terminalima na Sjevernom moru.
Riječna plovila dostavljaju čak i naftne proizvode za potrošače u unutrašnjosti zemlje, napominje Reuters.
Još se službeno vozi, ali...
"Plovila unutarnje plovidbe trenutačno mogu prevoziti manje tereta nego u razdobljima viših vodostaja", objašnjava za novinsku agenciju dpa zamjenik direktora Njemačke savezne udruge za unutarnju plovidbu (BDB) Fabian Spiess.
Savezna služba za plovne putove i plovidbu (WSA) zasad nije službeno zatvorila nijedan plovni put pa se teret i dalje prevozi njemačkim rijekama, usprkos niskim vodostajima.
Plovila prevoze teret sve dok sigurnost nije dovedena u pitanje, naglasio je Spiess.
Manji kapaciteti, veće cijene
Niski vodostaji izazivaju probleme u brodskom prijevozu tereta, potvrdio je Andreas Bartel, dužnosnik kompanije Duisport, koja upravlja lukom Duisburger.
Luka Duisburger nalazi se na ušću rijeke Rhur u Rajnu i najveća je riječna luka u Europi.
Zbog niskih vodostaja plovila sada prevoze znatno manje tereta, a cijene prijevoza porasle su duž opskrbnog lanca, kazao je Bartel.
Niža stopa iskorištenosti znači da je za prijevoz jednake količine tereta nužno više plovila, objašnjava čelnik Duisporta.
"Upravo zato u vrijeme niskog vodostaja na Rajni često možemo vidjeti gušći promet plovila nego u normalnim uvjetima", dodaje Bartel.
Kad vodostaj rijeka drastično padne, teret se mora prebaciti na željeznicu i u kamione, a te su mreže često već preopterećene i skuplje. Posljedica nije nužno nestašica, već oštar skok cijena dostave koji izravno podiže cijene energije i industrijske cijene.
U iščekivanju kiše
Vodostaj Rajne značajnije će se promijeniti tek kada na cijelom slivnom području rijeke, ili bar na njegovom većem dijelu, padne obilnija kiša, a to se u bližoj budućnosti ne očekuje.
"Pouzdane prognoze za vodostaj Rajne ne mogu se vidjeti dalje od vremenskih prognoza jer je vodostaj te rijeke u konačnici tek zbroj padalina u njenom slivnom području", objašnjava čelnik odjela za prijevoz u WSV-u Florian Krekel.
Prema podacima Saveznog instituta za hidrologiju (BfG), situacija se neće trajno poboljšati u nadolazećim tjednima.
Moćna čeličana smanjila proizvodnju
Thyssenkrupp već je zbog pada vodostaja smanjio proizvodnju, uz objašnjenje podružnice Thyssenkrupp Steel Europe (TKSE) da razina rijeke utječe na opskrbu sirovinama pogona u Duisburgu. Kompanija je već obustavila plovidbu svojih barži.
Slična situacija zabilježena je i na Dunavu čiji se vodostaj u Budimpešti približio niskim razinama koje se najčešće povezuju s kasnoljetnim sušama. Brodari su već izvijestili da plovila plove tek s djelićem normalnih kapaciteta, uz znatno veće dodatne naknade za prijevoz tereta kako bi se nadoknadili troškovi smanjenog obujma tereta.
U Rumunjskoj vodostaj Dunava pao je u četvrtak na najnižu razinu u 30 godina pa su vlasti ograničile upotrebu riječne vode za navodnjavanje, citira portal Romania Insider državnu upravu za vode.
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