Japanski premijer o priznanju Palestine: Duboko sam ogorčen izjavama visokih izraelskih dužnosnika

Japanski premijer Shigeru Ishiba rekao je u Ujedinjenim narodima da je japansko priznanje države Palestine samo pitanje vremena, izražavajući "ogorčenje" nedavnim komentarima izraelskih dužnosnika.
Francuska i nekoliko drugih zemalja, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo i Kanadu, priznale su "Državu Palestinu", pokušavajući povećati pritisak na Izrael da okonča gotovo dvogodišnji rat s Hamasom u Pojasu Gaze.
Najmanje 150 od 193 države članice UN-a sada priznaje državu Palestinu, prema podacima AFP-a.
"Duboko sam ogorčen izjavama visokih izraelskih vladinih dužnosnika koji kao da kategorički odbacuju samu ideju izgradnje palestinske države", rekao je Shigeru Ishiba.
"Za našu zemlju pitanje nije hoće li priznati palestinsku državu, već kada. Kontinuirane jednostrane akcije izraelske vlade su neprihvatljive", dodao je.
"Želim jasno dati do znanja da ako daljnje akcije ometaju postizanje rješenja o dvjema državama, Japan će biti prisiljen poduzeti daljnje mjere kao odgovor", dodao je japanski premijer.
Nedavni val priznanja došao je u trenutku eskalacije nasilja na Zapadnoj obali, gdje izraelska vlada ne krije svoju želju za aneksijom palestinskog teritorija, i samo nekoliko dana nakon početka velike izraelske vojne ofenzive na grad Gazu.
Sa svoje strane, američki predsjednik Donald Trump smatra da bi priznavanje države Palestine predstavljalo "nagradu" za "zločine" koje je počinio Hamas, misleći na neviđeni napad palestinskog islamističkog pokreta 7. listopada 2023. u Izraelu, koji je izazvao rat u Pojasu Gaze.
Japan, član G7, bliski je saveznik Sjedinjenih Država. Drugdje u Aziji, Južna Koreja i Singapur odbili su priznati Palestinu kao državu.
Japanski premijer također je u svom govoru kazao da je za njega "najvažnije da Palestina može postojati na održiv način, koegzistirajući u miru s Izraelom".
"Pozivamo Palestinu da preuzme svoju ulogu odgovorne članice međunarodne zajednice. Palestinska strana mora uspostaviti sustav upravljanja koji jamči odgovornost", dodao je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
