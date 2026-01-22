Bipa otvara prvu trgovinu u Bukureštu i ulazi na rumunjsko tržište

Bipa je u četvrtak otvorila svoju prvu trgovinu u Bukureštu u trgovačkom centru Mega Mall, izvijestila je u četvrtak ta tvrtka, napominjući kako to otvorenje označava početak širenja Bipe u Rumunjskoj.
Prva trgovina Bipe u Rumunjskoj prostire se na prodajnoj površini od približno 320 četvornih metara, a prodajni asortiman obuhvaća više od 13.000 proizvoda.
"Otvorenje prve Bipa trgovine u Rumunjskoj za nas predstavlja važnu prekretnicu i strateški korak u međunarodnom širenju. Naš je cilj rumunjskim potrošačima ponuditi moderan drogerijski koncept sa širokim asortimanom proizvoda“, kazao je generalni direktor Bipe Rumunjska Martin Gaber.
Ovo otvorenje označava početak širenja Bipe u Rumunjskoj. Plan je od 2026. godine, kako su naveli, otvarati između 20 i 25 trgovina godišnje.
Rumunjska je treća zemlja u kojoj je Bipa prisutna, nakon Austrije i Hrvatske.
Izvršni direktor BIPA International Markus Geyer je istaknuo kako na temelju uspjeha u Austriji i Hrvatskoj sada u Rumunjsku donose snažne vlastite robne marke, atraktivne cijene i moderno iskustvo kupovine - važan strateški korak za Bipu i REWE Grupu.
"Širenje Bipe u Rumunjsku snažan je signal za naše pozicioniranje u srednjoj i istočnoj Europi", kazao je predsjednik Uprave REWE International AG Marcel Haraszti.
Zahvaljujući bliskoj suradnji i zajedničkoj ekspertizi kolega iz Penny Rumunjska, Bipa se, kako je rekao, na najbolji mogući način pripremila za ulazak na tržište.
U priopćenju se navodi kako je sa 45 godina iskustva u drogerijskom maloprodajnom sektoru Bipa jedan od vodećih drogerijskih lanaca u Austriji te jedan od ključnih tržišnih sudionika u Hrvatskoj.
U 2025. godini tvrtka je u Austriji i Hrvatskoj premašila promet od milijardu eura, potaknuta snažnim i kontinuiranim rastom posljednjih godina.
Austrijski lanac drogerija Bipa dio je njemačke REWE grupe, a u Hrvatskoj je prisutan od 2007. godine. Od prve otvorene poslovnice u Vinkovcima do danas Bipa je otvorila ukupno 148 poslovnica i trenutno zapošljava preko 1.000 zaposlenika.
